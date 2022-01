Les frelons échappent à Giannis

Une saison de hauts et de bas, mais avec plus de hauts que de bas, doit Hornets 21-19, positifs malgré les blessures et les protocoles COVID, dans la zone des éliminatoires de l’Est et sans perdre de vue la bande occupée par les cinquième et sixième de la Conférence. Ceux de Caroline ont obtenu de bonnes notes (114-106) dans le premier de leurs deux duels consécutifs, tous deux sur leur terrain, contre le champion, Bucks qui ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs mais ont montré des signes évidents d’épuisement, coup sur coup après avoir gagné à Brooklyn la veille, et durement punis par des défaites : sans leur entraîneur, Mike Budenholzer, et sans Jrue Holiday, Donte DiVincenzo, Grayson Allen, Pat Connaughton, George Hill et, bien sûr, Brook Lopez.

Le fait est que c’est 26-16 déjà pour quelques Bucks qui chutent à la quatrième place à l’Est, devant le Heat et avec les mêmes pertes depuis la cinquième, les Sixers. Demain ils répètent le scénario et rivalisent dans l’espoir d’avoir des jambes plus fraîches, on verra s’il y a des absents et, surtout, moins de pertes (15 pour 21 points pour les Hornets) et plus de but (38,9% aux tirs). Les Bucks ont perdu de toutes les manières : quand personne n’a marqué au deuxième quart (20-12) et quand tout est arrivé au troisième (42-34). Dans le dernier set, et comme tant de fois, entre Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton étaient sur le point de lever un match qui a fini par s’en sortir avec un triple mortel, à la dernière minute, de Terry Rozier. Qu’il termine avec 28 points et 4 passes décisives… et un 6/10 sur la ligne des trois. Au cours des huit derniers matchs, le gardien marque en moyenne 4,5 triples avec 49,3 %. Sa production a été vitale aux côtés de Miles Bridges (21 points, 8 rebonds) et un LaMelo Ball (19 + 9 + 8) qui a lu la défense de la zone 2-3 des Bucks au quatrième quart.

Les Hornets ont misé sur le physique et la défense qui leur manquaient les autres soirs. Et ils ont isolé Middleton (27 + 10 + 9 mais 6 défaites) et un Giannis qui a tonné après la pause (il a terminé avec 43 points et 12 rebonds). Le Grec n’abandonne jamais, il ne considère aucune partie comme sacrifiable, il presse toujours. Mais parfois, il n’y a tout simplement aucun moyen. Et c’était une de ces nuits.

CELTIQUES 99-KNICKS 75

Exprimez votre vengeance. Après l’horrible défaite à Madison, où ils ont cédé 25 points d’avance et subi l’un des revers les plus laids d’un parcours semé d’embûches, les Celtics ont liquéfié les Knicks (99-75) au Garden. Et les deux équipes se sont partagées (1-1) ce double duel qui laisse tous les deux 19-21, dans la même situation laide, dixième et onzième de l’Est, suspendu à la pièce en et avec les mêmes pertes que les Hawks, une autre énorme déception dans leur Conférence. Nous verrons si l’un des trois est même hors du play-off.

Les Knicks, lors d’une horrible journée de tir, ont bien joué les neuf premières minutes (14-22). Plus tard, ils sont tombés asphyxiés par la défense d’un Celtics qui s’est échappé au troisième quart-temps. Les hommes de Thibodeau ont marqué 16, 18 et 15 points dans les deuxième, troisième et quatrième sets. Une horreur qui cette fois n’incluait pas de résurrection contre quelques Celtics à qui, en attaque, il suffisait Premier triple-double en carrière de Jaylen Brown : 21 points, 11 rebonds, 11 passes décisives. Discret Jayson Tatum a terminé avec 19 points et Richardson a contribué 17 sur le banc. Pour les Knicks, qui ont ajouté Fournier à leur longue liste de pertes, 19 points de RJ Barrett… mais avec 21 tirs. Ni Randle ni Burks n’avaient de but et toute la production du banc se résumait aux 6 points de Grimes. Un désastre.

PISTONS 97-MAGIC 92

Dans le Michigan, les deux pires équipes de la NBA se sont affrontées, avec une certaine marge : maintenant 8-30 les pistons et 7-33 la magie. La prochaine équipe avec le moins de victoires, les Houston Rockets, en compte 11. Les Pistons ont terminé 2021 avec 18 défaites en 19 matchs, mais depuis le changement de calendrier, ils ont battu les Spurs, les Bucks et le Magic. Ils ajoutent trois victoires en cinq matchs et abandonnent une dernière position qui est pour le Magic, qui a maintenant huit défaites d’affilée et qui continue de perdre des matchs serrés, avec de nombreuses pertes, cette fois un mauvais match du brillant rookie Franz Wagner, production en apesanteur (19 + 8 + 6) d’un Cole Anthony très faible en défense et bonne contribution de deux vétérans qui sentent le transfert ou le rachat avant le marché fermeture : 28 points de Gary Harris et 13 de Terrence Ross. Chez les Pistons, Trey Lyles est apparu au quatrième quart-temps (il a terminé avec 16 points et 13 rebonds) et Diallo a ajouté 17 points et 6 rebonds. Bey a terminé à 16 + 6 et Cade Cunningham a clôturé avec 12 points, 5 passes décisives et un mauvais tir (0/5 en triple).