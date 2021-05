Les frères Araujo feront vibrer “ The Land of Champions ” avec leur dynamite

MEXIQUE – Les frères Carlos et Luis Alberto Araujo reviendront au diamant de combat à l’auditorium Benito Juárez de Los Mochis, où ils mettront à l’épreuve leur pouvoir de KO en partageant le panneau d’affichage, qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine à travers la série à succès ‘ ESPN Knockout ».

Bien que les Araujo Arellano soient apparus deux fois sur le même bulletin de vote, celui du 12 juin sera la première fois qu’ils le feront chez eux et devant leurs fans; Ils ont eu l’occasion de se battre ensemble lors d’événements organisés à Monterrey et à Mazatlán.

Le «Peluchín», le plus jeune d’entre eux avec 24 ans, arrive à ce combat avec un record invaincu de 10 victoires, dont 7 par KO et un match nul; après avoir assommé Lagunero Jairo Miranda lors d’un assaut en avril dernier, indiquant clairement qu’il est l’un des espoirs les plus sérieux de la boxe de Sinaloa.

Le “ Prince ” compte 12 KO en 15 victoires, et bien qu’il enregistre un revers de professionnalisme, il a déjà deux titres du World Boxing Council, la ceinture latine en poids plume et super poids plume, qui l’ont placé au sommet du classement mondial.

Des knockouts et des boxeurs qualifiés feront partie de la carte présentée par Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions; Il sera dirigé par le duel invaincu pour le titre WBC International entre le local Karim ‘Traviesito’ Arce et le Queretaro David ‘General’ Cuéllar; en plus de la présentation spéciale de l’ancien champion du monde vénézuélien José ‘Bolivita’ Uzcategui.