Les frères Bouroullec recherchent la «vibration» avec les conceptions du musée d’art de Pinault – WWD

PARIS – Pour Ronan et Erwan Bouroullec, les designers industriels qui ont équipé le nouveau musée d’art contemporain du milliardaire François Pinault à Paris, tout est question de texture.

Des bannières en argent à effet liquide plantées à l’extérieur de la Bourse de Commerce, située près du Forum des Halles dans le centre de Paris, aux tapis taillés grossièrement dans le hall d’entrée, les frères ont exploré une variété de tissus pour donner vie à l’imposant bâtiment historique. .

C’est sans compter les bancs tubulaires en bronze d’aluminium sur la place devant l’entrée, et les lustres de 15 mètres de haut dans les escaliers du XIXe siècle, en verre soufflé encastré dans du métal. Pour Ronan Bouroullec, il s’agit de créer un espace où les gens ont envie de s’attarder.

«Pour moi, un musée est un lieu qui doit vous permettre d’entrer dans un état contemplatif, de profiter d’une sensation physique semblable à celle que vous avez à la plage ou assis dans un champ en regardant un paysage», a-t-il déclaré.

Avec des guichets situés à l’extérieur du bâtiment, la zone de réception du musée est conçue comme un lieu de détente et de convivialité. Le son est amorti par des tapis avec une trame abstraite, également utilisés pour tapisser de larges bancs. Il a été développé par une usine travaillant sur d’anciens métiers à tisser jacquard dans le nord de la France.

Les frères Bouroullec ont joué avec la tension des fils pour créer le motif organique. «Nous avons travaillé avec ce sentiment de quelque chose qui semble presque aléatoire. Cela semble irrégulier, vivant », a déclaré Ronan Bouroullec. «En ce moment, je suis vraiment intéressé par la création d’objets qui produisent une vibration.»

Avec une pratique qui va de la coutellerie pour Alessi au meuble pour Cassina, en passant par un poste de télévision pour Samsung, les frères Bouroullec connaissent bien la création d’objets design de masse. Leur dernier succès est la Rope Chair, lancée avec Artec l’année dernière, qui est parsemée dans toute la Bourse de Commerce.

Pour Bouroullec, cela rend la collaboration avec les artisans d’autant plus importante. Il travaille sur un nouveau projet avec des maîtres de la laque au Japon, dont certains ont plus de 90 ans.

«L’artisanat compte beaucoup pour moi, car si des designers comme nous ne s’y intéressent pas, beaucoup de savoir-faire sera perdu et des emplois disparaîtront à cause du chargement de camions, ce qui commence déjà à se produire, malheureusement», a-t-il déclaré. «Il est important de trouver un nouveau langage pour ces techniques ancestrales.»

Nulle part cela n’est plus évident que dans la Halle aux grains, le restaurant du dernier étage du musée tenu par les chefs primés Michel et Sébastien Bras. Les frères Bouroullec ont voulu créer un sentiment d’intimité sans recourir aux conventions bourgeoises.

Le fer forgé a été utilisé pour les tables, les sièges et les lampes, et l’espace est ponctué par une épaisse verrerie verte et brune produite près de Venise, en Italie. Les rideaux ajourés sont fabriqués à partir de tissu guipure, emprunté au monde de la haute couture.

«C’est extrêmement confortable, mais la langue est assez récente», a expliqué Bouroullec. «Cela a l’air assez contemporain, brut et direct, mais en même temps, il y a une vraie douceur.»

