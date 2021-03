Les frères britanniques Edwards, Leon et Fabian, sont les frères et sœurs les plus excitants du MMA depuis Nate et Nick Diaz

En ce qui concerne les frères dans l’histoire du MMA, il y a une assez longue liste de bons.

Les légendaires? C’est une liste beaucoup plus courte. Il faudrait inclure les Gracies, les Shamrocks, les jumeaux Nogueira et, bien sûr, le plus célèbre de tous, les frères Diaz – Nick et Nate.

Getty Images – Getty Le jeune frère Nate Diaz est également aussi dur et dur que Nick

Au Royaume-Uni, les frères Edwards pourraient être les premiers frères anglais à essayer de reprendre le jeu.

Tous deux nés en Jamaïque, ils ont déménagé à Birmingham, en Angleterre, lorsque Leon avait neuf ans et Fabian sept ans.

Leon a grimpé à 18-3 dans sa carrière de MMA et avant sa confrontation ce samedi contre Belal Muhammad, il est sur une séquence de huit victoires consécutives que seuls Georges St-Pierre et Kamaru Usman ont jamais amélioré en poids welter.

Fabian a perdu sa dernière sortie à Bellator par décision partagée, mais avant cela, il était un pristne 9-0 et apparemment destiné au titre des poids moyens.

Instagram ‘Rocky’ et son frère Fabian Edwards

Quand Edwards a parlé à talkSPORT au début de 2020, avant que la pandémie ne suspende les combats pour tout le monde, il a admis qu’il essayait de faire signer son frère à l’UFC depuis un certain temps maintenant.

«J’essaie de l’avoir depuis un moment, mais je pense qu’il apprécie son séjour à Bellator.

«Il veut d’abord être champion du monde à Bellator. Après lui avoir parlé, il veut d’abord atteindre cet objectif – il est si proche, probablement cette année, il se battra pour un titre mondial – alors, laissez-le atteindre cet objectif en premier, puis venez à l’UFC.

Quand il prend finalement le parti de s’asseoir aux côtés de Leon, pourraient-ils faire la une d’une carte de l’UFC Londres en tant que fiers fils d’Angleterre?

«Nan, une carte de Birmingham ensemble! À quel point cela serait-il bon? Cela arrivera, cela arrivera. Il a 26 ans, il a du temps libre. Cela se produira certainement dans le futur. «

Getty Fabian Edwards (à gauche) en action dans Bellator

Ils font tout ce qu’il faut pour gagner le respect qui va très loin dans le jeu de combat.

À ce stade, vous pourriez dire qu’ils ont de meilleurs disques que les frères Diaz. Nick était un champion de Strikeforce, mais ce qui rend les frères Diaz spéciaux, c’est leur mentalité de n’importe quand, n’importe où.

Nick et Nate ne sont pas les stars les plus décorées de l’histoire de l’UFC, mais tout le monde veut les combattre tous les deux. C’est un nom énorme à avoir sur votre CV si vous pouvez y entrer avec les frères Diaz. Ils font les choses à leur manière et ce sont les mêmes gars de Stockton, en Californie, qui se sont entraînés sous les frères Gracie.

Les combattants de Birmingham avec lesquels Leon et Fabian Edwards s’entraînent forment un groupe soudé

Les frères Edwards sont tout aussi sérieux et fiers. Leur père a été abattu dans une boîte de nuit alors que le couple était à peine adolescents et pour échapper aux rues difficiles de Birmingham, leur mère les a guidés vers le MMA.

Maintenant, Leon est le combattant que tout le monde veut esquiver au poids welter. Il a sans cesse appelé les meilleurs combattants mais a eu du mal à convaincre quiconque d’accepter de lui faire face.

Désormais, Dana White lui a promis une chance au titre s’il battait Muhammad samedi à Las Vegas.

Pour Fabian, il doit revenir dans la colonne des victoires et occuper le numéro 10 du classement des poids moyens signifie qu’il n’a besoin que de quelques victoires pour se diriger vers le titre qu’il désire tant.

Getty – Contributeur Leon Edwards a récemment appelé Nate Diaz

Selon Leon, c’est une question de temps avant que les frères ne participent à l’UFC. Ils peuvent créer leur propre héritage, tout comme les frères Diaz l’ont fait. Bien qu’ils ne soient pas directement comparables, ils ont le même amour pour le jeu de combat et les tripes à coup sûr.

Les deux frères Edwards s’entraînent au sein de l’équipe Renegade BJJ & MMA avec les autres combattants de l’UFC Jai Herbert et Tom Breese.