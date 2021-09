Les frères de la propriété expliquent comment Ant Anstead a séduit Renee Zellweger dans leur nouveau spectacle

in

L’émission Celebrity IOU: Joyride est un programme de réparation de réalité dans lequel un participant célèbre plonge dans un projet automobile et répare un gros morceau de voiture afin de le transmettre à quelqu’un de spécial dans sa vie. Renee Zellweger est l’une des célébrités présentées dans la saison à venir, aux côtés de Danny Trejo, Tony Hawk, Octavia Spencer et James Marsden. Comme vous pouvez l’imaginer, les émotions sont assez vives dans une émission comme Celebrity IOU, car il s’agit en fait d’une personne qui aide une autre qui en a besoin. Anstead ne confirmerait pas qu’il pleure devant la caméra pendant le spectacle, mais je pense que c’est une valeur sûre. J’ai les larmes aux yeux rien qu’en pensant aux révélations qui se produiront dans la série et à la façon dont la vie de quelqu’un peut être améliorée grâce à ce simple geste.