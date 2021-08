Les frères de l’Alaskan Bush People se disputent l’argent d’une série télévisée

L’ancienne star d’Alaskan Bush People, Matt Brown, a récemment révélé sur Instagram qu’il se disputait toujours avec ses frères pour l’argent de la série à succès Discovery Channel. Matt, 37 ans, a déclaré avoir récemment parlé à l’un de ses frères, qui a affirmé que la famille parlait de payer les revenus de Matt de l’émission qui lui était due. Malheureusement, Matt a affirmé que son frère pense qu’il “mérite d’être volé” parce qu’il est alcoolique. Matt n’a pas dit à quel frère il a parlé, mais son frère cadet Bear Brown a affirmé que les commentaires précédents de Matt sur les problèmes d’argent en avril étaient “d’horribles mensonges”.

“J’ai eu une journée très difficile hier, voir depuis presque un mois, je parlais à l’un de mes frères qui m’a dit qu’il parlait au reste de ma famille de me faire payer pour travailler sur leur émission”, a déclaré Matt. ses followers le 31 juillet. “J’étais vraiment cool. J’ai déduit tout ce que j’avais dépensé, mes précédents trucs de rééducation comme ça, j’étais vraiment compréhensif.” Matt espérait également que la communication avec ses frères sur la situation pourrait conduire à une meilleure relation avec sa famille, afin qu’ils puissent comprendre qu’il n’est « plus le gars qui déraillé, et à quel point j’ai travaillé dur sur moi-même et sur les problèmes de mon enfance et du tournage de la série.”

Cependant, Matt ne croyait pas que les ouvertures de son frère étaient authentiques. “Je l’ai découvert hier – c’est comme s’il essayait de me faire repartir”, a déclaré Matt, note The Sun. Il a déclaré que son frère lui avait parlé d’une “manière déclenchante” et a suggéré qu’il “mérite d’être volé parce que je suis alcoolique”. Matt s’est senti “très déclenché” après que son frère lui ait dit qu’il “méritait de ne pas avoir d’argent de la série”.

Matt a essayé de garder la situation calme. “Je ne lui ai pas crié dessus, j’ai parfois été frustré et j’ai élevé la voix”, a-t-il déclaré. “Finalement, j’ai dû remonter sur mon vélo et partir. Ils disent toujours des choses qui ne sont pas vraies sur moi et ma dépendance et je me rends compte qu’ils ne feront jamais la bonne chose et que je n’ai jamais été bien traité.” À la fin de la vidéo, Matt a dit à ses fans que sa famille “a pris ce pour quoi j’avais travaillé si dur”.

Matt n’a jamais dit avec lequel de ses frères il avait parlé. En avril, il a fait plusieurs allégations surprenantes sur sa famille, deux mois seulement après la mort de son père Billy Brown à 68 ans en février. Il a affirmé que Billy avait retenu les revenus de Alaskan Bush People pendant qu’il était dans l’émission. Il a également accusé les producteurs de l’émission de lui fournir de la drogue. Il a accusé Billy de garder 360 000 $ qu’il a gagnés. “Nous avons gagné beaucoup d’argent grâce à la série, et parce que mon père contrôlait tout, tout l’argent lui est allé”, a déclaré Matt. “Je n’avais pas d’argent ou quoi que ce soit. Mon père a tout gardé.”

Bear était le seul membre de la famille à répondre directement aux affirmations de Matt. “Je voudrais remettre les pendules à l’heure sur les choses que mon frère aîné a publiées, rien de tout cela n’est vrai!” Bear a écrit sur sa propre page Instagram. “C’est navrant qu’il dise d’aussi horribles mensonges sur Da quelques mois seulement après son décès ! Je prie pour qu’il puisse trouver la paix et la sérénité dont il a besoin dans sa vie. Que Dieu bénisse tout le monde !”