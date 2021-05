Les frères Drew et Jonathan Scott de HGTV font équipe avec Ant Anstead pour une paire de nouvelles émissions surprenantes

Comme vous l’avez peut-être remarqué, Celebrity IOU Joyride ne semble pas impliquer de temps devant la caméra de l’un ou l’autre des frères Scott. Mais ce n’est pas le cas pour le deuxième projet qu’ils lancent avec Anstead, Drew’s Dream Car avec Ant Anstead. Ce spécial utilisera encore une fois la maîtrise d’Anstead dans le travail avec les voitures alors qu’il aide Drew Scott en concevant et en construisant la voiture des rêves de Scott. Ces rêves sont centrés sur l’amour de Scott pour les voitures de sport classiques des années 1960, et conduisent à une voiture qui “évolue vers un véritable mariage d’ancien et de nouveau alors qu’elle ressemble à un avenir plus vert”, avec “l’apport créatif” de toute la famille Scott .

La voiture de rêve de Drew avec Ant Anstead fait également ses débuts sur Discovery + cet été, et sera une émission spéciale de deux heures, tandis que Celebrity IOU Joyride aura une première saison de six épisodes.