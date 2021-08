Les frères et sœurs du prince découpent sa succession après un accord avec une grande entreprise de musique .

*Prince était plus que la royauté du rock. Il était un militant pour les droits des artistes. Donc, si le Prince que nous connaissions depuis des décennies était là maintenant, nous pensons qu’il y a fort à parier qu’il n’aimerait pas ce qui va se passer.

Selon le Star Tribune, Omarr Baker, le plus jeune des six frères et sœurs de Prince, a vendu la totalité de sa part du domaine à une société basée à New York appelée Primary Wave. La société a également acquis 90 pour cent des parts de sa sœur Tyka Nelson ainsi que 100 pour cent des parts d’Alfred Jackson Sr. Jackson est décédé en 2019 et était également un frère de Prince.

L. Londell McMillan, un éminent avocat du divertissement qui représente les parties impliquées, a déclaré au Star-Tribune :

« Personne ne peut faire grand-chose contre les membres de la famille qui vendent pour le dollar. C’est leur droit.

Prince, qui était un ardent défenseur de l’autonomisation des artistes et un adepte de la propriété, est décédé en avril 2016 à 57 ans d’une overdose de fentanyl.

Bien que Prince discutait souvent de la façon dont les artistes doivent gérer leurs affaires, la nature inattendue de son départ n’a pas laissé le temps à un testament. Sa famille s’est engagée dans une malheureuse mais s’attend à une bataille juridique sur sa succession presque immédiatement après sa mort. Forbes estime qu’il vaut plus de 100 millions de dollars.

Primary Wave, fondé il y a 15 ans par l’ancien cadre supérieur de la musique Lawrence Mestel, est connu pour avoir acheté le catalogue Nirvana de feu Kurt Cobain.

“Parmi ses nombreuses divisions, la société privée dirigée par le vétéran de l’industrie du divertissement Steve Greener gère également la carrière d’artistes musicaux tels que Melissa Etheridge, The Isley Brothers, Yolanda Adams et Jefferson Starship”, écrit Karu F. Daniels, journaliste au NY Daily News. .

Plus vert. Soit dit en passant, est marié à Tamron Hall, animateur de télévision primé aux Emmy Awards, qui, il faut le noter, avait une relation étroite avec Prince. En novembre 2015, son selfie a atterri sur la pochette du single de sa chanson d’amour “If I could Get Ur Attention”.