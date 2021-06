Les frères Gasol et Garuba, protagonistes de l’appel espagnol pour Tokyo 2021

Nous sélectionnons des sociétés fondamentalement solides avec des bilans sains et des opportunités sectorielles en croissance qui peuvent être ajoutées au portefeuille Par Suvarna Joshi COVID 2.0 s’est avéré plus fort que la première vague de la pandémie et a infligé des dommages plus graves à l’ensemble de la nation que la première. Alors que […] More