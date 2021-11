Les frères Issa envisagent de fusionner Asda et EG Group

Mohsin et Zuber Issa cherchent à ouvrir le format de magasin de proximité Asda on the Move dans certains des plus de 3000 stations-service du groupe EG en Europe continentale // Les frères Issa envisagent de fusionner Asda avec leur empire de stations-service EG Group // L’accord pourrait valoriser le entreprises à plus de 26 milliards de livres sterling

Les propriétaires milliardaires d’Asda, les frères Issa, envisagent de fusionner le supermarché avec leur empire avant-cour EG Group, ont révélé des sources proches d’eux.

Les Issa étudient une gamme d’alternatives stratégiques pour le groupe EG et une fusion avec Asda pourrait valoriser l’entreprise combinée à plus de 26 milliards de livres sterling, dette comprise, a rapporté Bloomberg.

EG Group est une chaîne internationale de stations-service et de magasins de proximité, soutenue par les frères Mohsin et Zuber Issa et la société de capital-investissement TDR Capital.

Asda et EG Group ont collaboré plus étroitement ces derniers mois, élaborant des plans pour étendre la restauration sur les sites Asda et déployer des magasins de proximité «Asda On the Move» dans les stations-service du groupe EG.

La combinaison des deux sociétés créerait une opération de vente au détail tentaculaire avec une gamme de formats de magasins allant des petits points de vente proposant des plats à emporter aux grands supermarchés.

Une fusion donnerait également à EG Group un plus grand pouvoir de négociation avec les fournisseurs et le mettrait dans une meilleure position pour concurrencer le géant canadien des dépanneurs et des stations-service Couche Tard, qui était considéré comme l’acheteur le plus probable d’EG Group jusqu’à récemment.

Les frères Issa ont pris le contrôle d’Asda en février de cette année, dans le cadre d’un accord qui valorisait le troisième épicier britannique à 6,8 milliards de livres sterling.

L’ancienne société mère d’Asda, Walmart, détient toujours une participation minoritaire dans la chaîne de supermarchés.

