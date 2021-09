Les frères Issa, propriétaires d’Asda, envisagent de vendre le groupe EG pour 10,8 milliards de livres sterling

EG Group a été fondé par les frères Issa en 2001 // Les frères Issa envisagent de vendre leur empire d’avant-cour EG Group // L’accord pourrait valoriser l’entreprise à 10,8 milliards de livres sterling // Le groupe est en pourparlers avec des conseillers sur les plans

Les propriétaires milliardaires d’Asda, les frères Issa, envisagent de vendre leur empire d’avant-cour EG Group dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser l’entreprise à 10,8 milliards de livres sterling.

EG Group se compose d’une chaîne indépendante de parvis et de magasins de proximité et est soutenu par les frères Mohsin et Zuber Issa et la société de capital-investissement TDR Capital.

Le groupe est en pourparlers à un stade précoce avec des conseillers sur les plans, et EG pourrait explorer une cotation en bourse.

Les entreprises intéressées par le rachat d’EG Group pourraient inclure la firme japonaise derrière 7-Eleven, ainsi qu’Alimentation Couche-Tarde, propriétaire des dépanneurs Circle K.

EG Group a été fondé par les frères Issa en 2001 avec l’acquisition d’une seule station-service à Manchester.

En 2015, la société de capital-investissement TDR Capital a pris une participation minoritaire dans ce qui s’appelait alors Euro Garages, pour une valeur de 1,3 milliard de livres sterling.

L’année suivante, elle a fusionné avec son homologue européen EFR, formant le groupe EG.

Depuis lors, EG Group s’est lancé dans une vague d’acquisitions, s’emparant de magasins de proximité et de stations-service au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis et en Australie.

Elle compte aujourd’hui 6000 emplacements.

