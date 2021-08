Les frères Johnson décrochent à nouveau le platine avec Quincy Jones

in

“Ain’t We Funkin’ Now”, a demandé les frères Johnson sur le morceau d’ouverture de leur troisième album en collaboration avec Quincy Jones, Blam !, sorti le 4 août 1978. Ils l’étaient certainement, avec un record qui n’a pris que quatre semaines pour les ramener au sommet du palmarès des albums R&B et du top dix pop.

La faute ! était une autre grande vitrine pour la musicalité des co-chanteurs George et Louis Johnson, qui jouaient respectivement la guitare principale et la basse, ainsi que les compétences de production incomparables de “Q”. La liste A des joueurs invités sur l’album comprenait des talents de premier plan tels que David Foster, Larry Carlton, Harvey Mason, Steve Porcaro et Michael Brecker.

Ce nouvel ensemble de 1978 a également ajouté une touche de l’ère spatiale au style des frères, en particulier sur l’un de ses singles, “Ride-o-Rocket”, une composition futuriste de la grande équipe mari et femme de Nick Ashford et Valerie Simpson . En effet, le dernier morceau, “Streetwave”, avait ce que Billboard a décrit comme un “voyage cosmique à la saveur de Star Wars”. Louis Johnson avait des crédits d’écriture sur cinq chansons et Quincy sur trois.

L’album n’offrait aucun single à succès, avec à la fois “Ain’t We Funkin’ Now” et “Ride-o-Rocket” culminant à la 45e place du classement R&B. Mais les Brothers Johnson étaient un véritable groupe d’albums avec un public énorme, qui a gardé Blam! au n°1 du compte à rebours R&B pendant sept semaines complètes, et l’a aidé à devenir n°7.

Le duo a marqué la nouvelle sortie via une double tournée aux États-Unis avec les Emotions, comme Blam! est devenu leur troisième disque de platine américain d’affilée, avec un autre à venir en 1980 avec Light Up The Night. Tous ces albums sont un digne hommage au duo et en particulier à Louis Johnson, malheureusement décédé en 2015 à l’âge de 60 ans.

