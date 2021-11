Les frères Jokic achètent des billets pour le match de la chaleur et se dirigent vers Miami

Les tensions entre les frères du MVP NBA en titre Nikola Jokic et le Miami Heat semblent s’intensifier.

Les choses se sont d’abord déroulées lundi soir, lorsque les Denver Nuggets se sont affrontés contre le Heat. Avec un tick à moins de trois minutes de la fin du match, Nikola Jokic a obtenu un rebond et l’a fait tomber au sol. Dans un effort pour arrêter le jeu, l’agent de la chaleur Markieff Morris lui a fait une faute – durement.

Cela a conduit le MVP de la ligue en titre à abaisser son épaule et à percuter Markieff Morris de toutes ses forces. Ce dernier a été laissé en tas chiffonné sur le sol.

Après le fait, non seulement toute la liste de Heat a essayé de combattre Nikola Jokic – mais le frère jumeau de Markieff, Marcus, a également joué un rôle.

Cela a à son tour conduit les frères de Nikola Jokic, Strahinja et Nemanja, à intervenir.

Vous devriez laisser les choses telles qu’elles sont au lieu de menacer publiquement notre frère ! Votre frère a d’abord fait un sale coup. Si vous voulez faire un pas de plus, soyez sûr que nous vous attendrons !! Frères Jokic

Peu de temps après, ils auraient réservé des billets pour la prochaine confrontation des Nuggets contre le Heat.

Une source fiable de la #NBA m’a dit que les @Jokicbrothers ont acheté des billets aujourd’hui et devraient être au match #Nuggets #Heat à Miami le 29 novembre.

Compte tenu de ce que les frères Jokic ont failli faire à Jimmy Butler cette semaine, on peut dire sans se tromper que la perspective qu’ils soient au prochain match de Heat est un peu dangereuse.

Il ne faut pas oublier que c’est ce que Nikola Jokic a dit à propos de ses frères qui ont grandi :

De plus, le moins intimidant est en fait un combattant MMA. C’est lui qui assombri les mecs à gauche et à droite :

C’est l’un des frères Jokic ?? Oh ouais, Jimmy et tout le monde feraient mieux de se replier et de se détendre. pic.twitter.com/OHaZqIWWqz

– Ils se fixent ici (@OnALighter_Note) 9 novembre 2021