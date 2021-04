Les frères justes gardent ce sentiment d’amour

Cela aurait pu être une tâche ardue et impossible de suivre un classique des années 1960 qui a dominé les charts mondiaux et s’est retrouvé dans les Grammy et Rock and Roll Halls of Fame. Mais en 1965, les Frères Justes étaient à la hauteur de la tâche. “Juste une fois dans ma vie” est devenu un succès à part entière et a eu un lien plus tard avec les garçons de la plage.

Après leur immense succès avec Phil Spector, Barry Mann et Cynthia Weil “You’ve Lost That Lovin ‘Feelin'”, la pression était sur Bill Medley et Bobby Hatfield de répéter l’exploit. Signé (comme il s’est avéré, fugitivement) au label Phillies de Spector et Lester Sill, le duo a soudainement été considéré comme une vache à lait potentielle par leurs anciens payeurs à Moonglow.

Ce dernier label indépendant a tenté de tirer profit de quelques rééditions de single et d’album convoquées à la hâte, mettant «Bring Your Love To Me» à 45 ans au début de 1965, alors même que «Lovin ‘Feelin’» était toujours en train de grimper au n ° 1 sur le Billboard Hot 100. Mais le mouvement pourrait difficilement être décrit comme un succès, la sortie de Moonglow culminant au n ° 83. Il était maintenant temps pour les Righteous Brothers de donner suite à ce succès révolutionnaire.

Cette fois, Spector s’est tourné vers l’équipe de composition de chansons mari et femme à succès de Gerry Goffin et Carole King, qui a proposé les larmes appropriées. «Juste une fois dans ma vie.» Spector lui-même a pris une co-écriture et, bien sûr, a produit le morceau, lui donnant un éclat mélodramatique similaire à “Lovin” Feelin ‘. ” Bientôt, le public américain montra son approbation.

Le single est entré dans le classement américain le 10 avril 1965, au n ° 56 confiant. À peine deux semaines plus tard, il était dans le Top 20 et a passé deux semaines à son apogée n ° 9 en mai. Onze ans plus tard, les Beach Boys ont pris “Just Once In My Life” et en ont fait un point culminant de clôture de l’album de 1976 15 Big Ones, dans une version avec des voix principales partagées mémorables par Carl et Brian Wilson.

C’était l’une des nombreuses influences de l’album 15 Big Ones de Spector, toujours l’un des plus grands mentors musicaux des Beach Boys et de Brian en particulier. L’album comprenait également une version de «Chapel Of Love», la chanson qu’il a co-écrite pour les Dixie Cups. et un autre de «Talk To Me», que Spector avait produit les années précédentes pour Jean DuShon.

