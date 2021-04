Les frères justes trouvent “Heart Of The Song”

Lorsque les Frères Justes fait en Amérique, ils l’ont vraiment fait. Le 30 avril 1966, alors qu’ils sortaient de leur deuxième single n ° 1 américain avec «(You’re My) Soul and Inspiration», ils sont entrés dans la liste des meilleurs albums de Billboard avec leur septième album en seulement 15 mois. Soul & Inspiration est devenu le seul de leurs albums studio à obtenir la certification or aux États-Unis.

Le morceau unique et proche du titre de l’album a représenté un moment décisif pour Bill Medley et Bobby Hatfield, car c’était leur premier succès depuis leur séparation du producteur Phil Spector. Medley lui-même a produit la chanson émouvante, écrite par Barry Mann et Cynthia Weil. La piste a remporté l’or aux États-Unis, ce qui, étonnamment, leur anthémique “Vous avez perdu ce sentiment d’amour” pas.

L’horaire effréné de Bill & Bobby

L’album a fait ses débuts au n ° 65 alors que Herb Alpert et son Tijuana Brass continuaient au n ° 1 avec Going Places. Il a fait une montée vertigineuse de la deuxième semaine au n ° 12, puis s’est amélioré à nouveau au n ° 9 avant de passer deux semaines à son sommet de n ° 7 en mai. À ce moment-là, le LP avait également été certifié or par la RIAA. Il ne fallut que quelques mois avant que le duo ne revienne dans la liste des albums, en septembre, avec Go Ahead And Cry. Dans leur programme effréné, ils avaient également eu un autre single dans le Top 20 américain à ce moment-là, avec «He».

Malgré tous leurs succès en singles au Royaume-Uni, les Righteous Brothers n’ont jamais fait les charts là-bas avec cet album ou tout autre album original. Aussi étrange que cela puisse paraître, ils ont dû attendre une compilation de Very Best Of en 1990 pour faire leurs débuts dans les charts.

“Nous n’avons pas de gadgets”, a déclaré Hatfield à KRLA Beat juste après la sortie de Soul & Inspiration. «Notre approche est avec une qualité spécifique à l’esprit – le cœur de la chanson. Nous nous en tenons à notre sac, un type de chanson. Nous ne faisons pas de surf, de hot rod ou de skateboard. »

