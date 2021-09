Les frères LGBTQ Rom-Com de Billy Eichner présentent Natalie Morales, Symone et plus encore ⋆ .

Frères, la prochaine comédie romantique d’Universal Pictures, vient d’annoncer son casting principal. Salué comme “la première comédie romantique d’un grand studio sur deux hommes homosexuels”, le casting entièrement LGBTQ rejoint les pistes romantiques annoncées précédemment, Billy Eichner et Luc Macfarlane.

Le casting nouvellement annoncé comprend Course de dragsters de RuPaul gagnant Symone, celle d’Abby Star Nathalie Morales, et depuis longtemps Les vraies femmes au foyer d’Atlanta hôte Mademoiselle Laurent. L’acteur de caractère rejoint également le casting Guillermo Diaz, qui est apparu dans des émissions comme Scandale et Mauvaises herbes, et La lumière à travers l’ombre : une autobiographie d’une reine auteur TS Madison, qui a récemment connu un tournant mémorable dans les années 2020 Zola. Billy dans la rue et Le projet Mindy écrivain Guy Branum a également été coulé.

“Je ne pourrais pas être plus fier ou enthousiasmé par la nature historique de la distribution ouvertement LGBTQ+ de Bros”, a déclaré Eichner au Hollywood Reporter. “Après que les acteurs queer aient passé des décennies à regarder des acteurs hétéros capitaliser à la fois artistiquement et professionnellement en jouant des personnages LGBTQ +, c’est un rêve attendu depuis longtemps de pouvoir assembler ce casting remarquable et hilarant.” En effet, éviter de faire jouer des acteurs hétéros dans des rôles queer était important pour Eichner, comme il l’a clairement indiqué lorsque Macfarlane a été choisi.

Eichner a écrit le script avec L’engagement de cinq ans scénariste/réalisateur Nicolas Stoller, qui réalisera également le film. Le projet fait d’Eichner le premier homme ouvertement homosexuel à co-écrire et à jouer dans un grand film de studio, comme il l’a annoncé de manière hilarante sur Twitter en mars. Eichner sera également producteur exécutif, avec Stoller et des collaborateurs de longue date Judd Apatow et Église de Josué en tant que producteurs.

“Bien que Bros soit le premier du genre à plusieurs égards, mon véritable espoir est que ce ne soit que la première des nombreuses opportunités pour les ensembles ouvertement LGBTQ + de briller et de montrer au monde tout ce dont nous sommes capables en tant qu’acteurs, au-delà d’être les farfelus acolyte, queer symbolique ou le “meilleur ami gay” d’une star de cinéma hétéro. », a ajouté Eichner. “Et au-delà de tout cela, ce casting est putain d’hystérique et vous allez les adorer.” Il est certainement difficile d’argumenter avec ce dernier point, la distribution possédant des références vraiment impressionnantes en matière de comédie. Ce film est définitivement à attendre avec impatience.

Bros devrait arriver dans les salles le 12 août 2022.

