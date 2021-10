Les frères Nathan Eovaldi et Jameson Taillon en armes (réparées)

HOUSTON – Nathan Eovaldi et Jameson Taillon appartiennent au même club de lanceurs que personne ne veut rejoindre.

C’est déjà assez dur de subir une opération de Tommy John, mais deux fois ?

Eovaldi, l’ancien Yankee, qui débutera le match 2 de la série de championnats de la Ligue américaine samedi pour les Red Sox, qui ont perdu 5-4 contre les Astros lors du match 1 au Minute Maid Park, a déclaré qu’il avait discuté avec Taillon, l’actuel Yankee, de leur situation partagée. Peut-être que si les Yankees ont de la chance, Eovaldi pourra servir de modèle à Taillon.

« J’ai l’impression que chaque fois que vous avez un gars qui l’a vécu deux, trois fois, vous vous en souvenez », a déclaré Eovaldi, 31 ans, qui a subi sa première opération TJ au lycée et sa deuxième en 2016 alors qu’il était avec les Yankees. «En venant avec les Dodgers, j’ai joué avec Chris Capuano. Et même si c’était mon premier à l’époque, lui parler, sachant que quelqu’un l’a vécu deux fois [helped]. Joué avec [Jonny] Venters. Il l’a vécu trois fois. Il suffit de choisir leur cerveau et de voir comment leur rééducation et tout se passe. Je pense que tout le monde a une petite différence dans le processus de réadaptation et des choses comme ça.

Nathan Eovaldi et Jameson TaillonEPA ; Corey Sipkin

« Jameson m’avait aussi contacté quand c’était arrivé pour la première fois [in August 2019], et je ne sais pas. J’ai l’impression que c’est la même chose que je dis à tout le monde, vous allez être comme cette acquisition vers la fin de la pause des All-Star, et vous devez être prêt à partir. Et nous vous avons les gars dans les ligues mineures ou juste en rééducation et puis quand il sera temps pour vous de revenir, vous allez être ce gros pick-up que nous [get]. «

Taillon, qui a été acquis par les Yankees des Pirates en janvier, a effectué 29 départs totalisant 144 manches en 2021 et a affiché une MPM de 4,30 et une MPM de 100+, ce qui en fait exactement la moyenne de la ligue. Les Yankees le contrôlent jusqu’à la saison prochaine avant qu’il n’atteigne le temps de service nécessaire au libre arbitre.

Eovaldi a atteint de nouveaux sommets depuis son deuxième TJ, bien que cela n’ait pas été une course directe vers le sommet. Après avoir joué pour les Red Sox lors des séries éliminatoires de 2018, il a rejoué avec eux pendant quatre ans et 68 millions de dollars et a affiché une MPM de 5,99 en 67 ²/₃ manches en 2019. Il a suivi avec un 3,72 en 2020 et un 3,75 en 2021. , réalisant 32 départs alors que la saison revenait à son calendrier complet. Il a supplanté Chris Sale, lui-même rebondissant de la chirurgie TJ de 2020, en tant qu’as du club.

Lorsqu’on lui a demandé si le retour de la deuxième reconstruction du coude était plus difficile que la première, Eovaldi a répondu: « Non, je n’ai pas eu l’impression qu’il était plus difficile de revenir de la deuxième. »

Les Yankees peuvent espérer que Taillon réfléchisse de la même manière dans un an.