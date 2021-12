Les frères Osborne annoncent l’édition de luxe de « Skeletons »

Frères Osborne a annoncé les détails d’une nouvelle édition de luxe de son dernier album, Squelettes.

Le disque, qui est nominé pour le meilleur album country à la 64e cérémonie des Grammy Awards en janvier, a été initialement publié en octobre 2020. La nouvelle version comprendra trois nouveaux morceaux – « Headstone », « Midnight Rider’s Prayer » et « Younger Me ».

Ce dernier morceau est également en lice pour un Grammy lors de la cérémonie de 2022, après avoir reçu un clin d’œil pour la meilleure performance country en duo/groupe. Pour ajouter à l’éloge qu’il a reçu, il a également figuré dans de nombreuses listes de fin d’année, y compris les meilleures chansons de l’année de Rolling Stone et les 100 meilleures chansons de 2021 de Billboard et les meilleures chansons de country de 2021, en tête de la liste par genre. .

« Younger Me » et « Headstone » ont été écrits par les membres du groupe John et TJ Osborne aux côtés de Kendall Marvel, tandis que Paul Moak et Willie Nelson sont crédités du duo sur « Midnight Rider’s Prayer ».

Le groupe a interprété « Younger Me » aux CMA Awards en novembre, où il a également remporté le prix du Duo vocal de l’année. Avant la représentation, TJ Osborne a déclaré: « Pendant de nombreuses années, je regardais ce spectacle, année après année, et j’ai toujours pensé à quel point ce serait incroyable et je rêvais d’être ici sur cette scène, et il y avait tellement de des choses qui étaient autant d’obstacles pour moi. Et j’ai toujours sincèrement pensé qu’il ne serait jamais possible à cause de ma sexualité d’être ici.

Plus tôt cette année, les frères Osborne ont été nommés Ambassadrice 2021 pour l’initiative Music Row Build d’Habitat for Humanity of Greater Nashville, qui vise à promouvoir et à réaliser des opportunités d’accession à la propriété abordables dans la ville du Tennessee.

TJ Osborne a déclaré à l’époque: «Avec la hausse des prix des logements, de nombreux Nashvilliens sont exclus du marché immobilier. Nashville abrite de nombreuses communautés créatives et diversifiées, et nous devons nous assurer que tous ceux qui vivent à Nashville ont un chez-soi. »

Précommandez l’édition deluxe de Skeletons.