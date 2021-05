Les frères Osborne exécutent un ensemble Fiery pour le petit bureau de NPR depuis la maison

Le duo country Brothers Osborne a transformé leur maison de Nashville en un lieu idéal pour interpréter des sélections de leur album acclamé par la critique Squelettes pour la série de concerts NPR Tiny Desk (At Home).

John Osbourne ne donne aucun coup de poing lorsqu’il lance le plateau avec une interprétation instrumentale de «Muskrat Greene» avant de plonger dans «Dead Man’s Curve».

Le duo de frères et sœurs a interprété l’ensemble de cinq chansons du salon lambrissé de bois de John, avec un accompagnement de Matt Heasley à l’accordéon sur «I’m Not for Everyone». TJ et John Osbourne ont complété leur set avec une performance de la chanson titre de Skeletons et de l’avant-dernière chanson «Hatin ‘Somebody».

Alors que Skeletons est un record construit pour la route, la pandémie a mis les projets de tournée du duo en suspens. Les fans auront la chance de l’entendre en direct pour la première fois cet été avec le lancement de leur Nous ne sommes pas pour tout le monde, qui débutera le 29 juillet à Philadelphie.

«Nos concerts sont de grands concerts de rock bruyants», déclare John Osborne, dont l’approche acclamée de la guitare électrique – un style unique qui touche au blues, au bluegrass, au country, au rock et à tout ce qui se trouve entre les deux – reste l’une des pierres de touche du groupe. «Nous voulions faire un disque où, quelle que soit la chanson que nous avons choisie dans la tracklist, nous pourrions le faire pendant notre concert.»

«Sur leur superbe album de 2020, ‘Skeletons’, Brothers Osborne – un duo country qui a longtemps défié les conventions du country et qui a réussi à se hisser au sommet des classements – a intentionnellement augmenté le volume pour créer un son de la taille d’un stade», écrit NPR.

«Si John et TJ peuvent créer cet incendiaire d’une expérience dans un salon, imaginez simplement entendre les hymnes” Je ne suis pas pour tout le monde “et” Hatin “Somebody” entouré de milliers de fans cet automne. ”

La tenue country-rock devrait également se produire lors du prochain Prix ​​CMT le mercredi 9 juin, où ils sont en lice pour la vidéo duo / groupe de l’année pour leur vidéo innovante «All Night».

Achetez ou diffusez des squelettes.