Les frères Osborne nommés ambassadeurs de la construction Music Row de Nashville

TJ et John Osborne des favoris country Frères Osborne ont été nommés les nouveaux ambassadeurs 2021 d’Habitat for Humanity of Greater Nashville’s Music Row Build. L’initiative, visant à promouvoir et à réaliser des opportunités d’accession à la propriété abordables à Nashville, est prévue pour les 2 et 3 octobre.

Nashville a été identifiée par 24/7 Wall Street comme l’une des cinq villes américaines proches d’une crise du logement. Plus de 70 % des résidents auraient besoin d’un logement abordable ou d’un logement pour la main-d’œuvre. Les frères aideront les bénévoles à construire la première communauté de maisons en rangée d’Habitat pour l’humanité, Sherwood Commons. Le site accueillera 26 futurs propriétaires d’Habitat.

Music Row Build a été fondé en 2003 et a mis fin à sa première incarnation en 2012, date à laquelle il avait aidé huit familles locales à acheter des maisons abordables. L’année dernière, l’initiative a été ravivée lorsque le vice-président principal et directeur général de Round Hill Music, Mark Brown, a exprimé le désir d’aider les résidents locaux à avoir des chances égales d’acheter leur propre maison.

Selon TJ Osborne : « Avec la hausse des prix des logements, de nombreux Nashvilliens sont exclus du marché immobilier. Nashville abrite de nombreuses communautés créatives et diversifiées, et nous devons nous assurer que tous ceux qui appellent Nashville chez eux ont un chez-soi. »

John Osborne ajoute : « Nous sommes ravis d’aider à la construction de Music Row Build cette année. Nous avons eu le privilège de grandir dans une maison stable à Deale, dans le Maryland, où nous avions des jam sessions avec la famille et les amis. Nous reconnaissons l’importance de cela et voulons faire notre part pour donner un coup de main à ce projet. »

Brown de Round Hill Music conseille : « Notre objectif de collecte de fonds cette année est de 60 000 $. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers TJ et John pour leur aide à faire connaître Music Row Build et le besoin d’opportunités d’accession à la propriété plus abordables à Nashville. Le sponsor de la maison Habitat, WME, se joint également à Music Row Build de cette année. Plus d’informations sur www.habitatnashville.org/Music-Row.

