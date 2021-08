Les frères Osborne publient une vidéo rauque pour “Je ne suis pas pour tout le monde”

Aujourd’hui, Frères Osborne a partagé le clip de leur dernier single “Je ne suis pas pour tout le monde”, de leur troisième album studio Squelettes. La vidéo, réalisée par Wes Edwards et Ryan “Flash” Silver, présente Leslie Jordan valsant indemne à travers une bagarre de bar bruyante.

TJ Osborne dit que la vidéo était « bien au-delà de ce que nous pourrions jamais faire », et John Osborne ajoute : « Nous avons notre cher ami Leslie Jordan pour être le protagoniste et il le tue absolument. Il ne ressemble à personne ici, et cela ne le dérange pas. Il sort comme un pouce endolori. La chanson parle de ne pas être pour tout le monde, mais le cœur de la chanson consiste à embrasser cette partie de vous, et Leslie le fait parfaitement. Le concept qu’ils ont proposé est toujours bien au-delà de ce que nous pourrions jamais faire. »

Le réalisateur Wes Edwards ajoute : “Nous avons vraiment eu de la chance de travailler avec les frères. C’est le genre d’artiste qui veut vous pousser dans un territoire étrange, pour vraiment opter pour un concept étrange.” Regardez le clip de “Je ne suis pas pour tout le monde” ici. Les membres de The Family, le fan club officiel des frères Osborne, ont regardé en exclusivité la vidéo hier, et les fans peuvent s’inscrire au club ici.

Récemment, John et TJ ont annoncé le lancement de leur tournée en tête d’affiche We’re Not For Everyone Tour cet été. Le duo nominé aux GRAMMY touchera près de 50 marchés, dont New York, Los Angeles, Houston, Atlanta et plus encore.

Les billets sont en vente maintenant pour la tournée nationale des frères Osborne.