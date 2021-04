Les frères Russo célèbrent Avengers: l’anniversaire de Endgame avec de superbes photos des coulisses

Mais même si Avengers: Fin de partie est venu et reparti, le MCU continue de faire face à ses conséquences. WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, les deux premières séries originales de MCU de Disney +, se déroulent quelques semaines seulement après que Hulk ait repris vie, et la prochaine série Loki suivra avec le dieu asgardien de la malice qui a échappé à la garde après la bataille de New York dans l’un des délais alternatifs. Nous verrons également bientôt des héros comme Shang-Chi et les éternels monter dans ce monde post-Endgame, et vous pouvez être sûr que les films centrés sur des personnages établis, comme Doctor Strange dans le multivers de la folie et Thor: Love and Thunder, le seront font également référence à ce qui s’est passé dans le quatrième film Avengers.