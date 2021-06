Les frères Salgado envahissent le professionnalisme après avoir tout gagné en amateur

Les Mexicains Óscar et Jesús Salgado, ont récolté une infinité de triomphes dans leur scène en tant qu’amateur, ils ont fait le saut pour payer la boxe et leur avenir est très flatteur car ils combinent le volume de frappe, la précision et la force nécessaire pour convertir tôt ou plus tard en figures de boxe.

Les deux combattants, représentés exclusivement par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Ils ont ajouté d’innombrables réalisations sur leur scène en tant que fans, représentant l’État du Mexique aux Jeux olympiques nationaux et aux tournois nationaux de la Première Force, rendant leur présence sur le podium commune.

Óscar a déjà ajouté deux combats dans sa nouvelle étape, deux formidables combats sans quart, dans lesquels il s’est avéré être l’un des espoirs les plus intéressants de la division des super poids coq avec 2 médailles d’or, 3 d’argent et 3 triple championnat du tournoi «Golden Gloves» et son passage dans l’équipe nationale, en plus d’avoir un diplôme en administration, diplômé de l’Université autonome de l’État de Mexico, il cherchera à se consolider comme une promesse sérieuse.

Jesús Salgado a fait ses débuts dans la boxe louée avec son pied droit, après une campagne amateur réussie où il est devenu champion de l’Universiade nationale, double de bronze au Nacional de Primera Fuerza et champion du tournoi «Golden Gloves»; il rassemble également de nombreux éléments qui feront de lui l’un des jeunes à surveiller en poids mouche léger.

Les frères Salgado Fabela, fierté de Zinacantepec, État de Mexico ; Ils ont passé toute leur carrière sous la direction du célèbre entraîneur cubain Carlos Duarte, et ils sont prêts à montrer leur qualité sur le ring dès que possible.