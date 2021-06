Les frères Talavera réunis pour la cinquième fois

MEXIQUE – Les frères Axel et Hafit Talavera partageront la carte pour la cinquième fois dans leurs courses respectives ce vendredi, dans les installations de Grupo Sipse, à Mérida, dans une fonction de perspectives qui sera présentée par Max Boxing, dans laquelle cinq invaincus à domicile seront mettre en danger votre marque invaincue. Axel Talavera et Hafit Talavera ont coïncidé sur trois panneaux d’affichage en 2020.

14 mars, 28 août et 30 octobre. Et encore cette année, le 23 avril. Vendredi 18, Axel (7-0-0, 2 ko’s) affrontera 6 rounds en poids minimum contre le Mexicain Oscar « Guapo » Bermudez (5-5-0, 2 ko’s), dans un duel très demandé pour le jeune homme. Perspective Mérida. Talavera vient d’affronter deux rivaux plus expérimentés. José Isabel Gómez (8-3-0) par KO en 3 tours en février, et Irving Requema (8-17-3) précisément lors de l’émission du 23 avril.

Son rival, « Guapo » Bermudez, a disputé le championnat latin WBC Minimum en octobre 2020 en République dominicaine, perdant des points en 10 rounds, et lors de sa dernière présentation, en décembre 2020, il a également chuté par décision en 10 rounds contre le invaincu Erick Badillo, et auparavant il affrontait un autre invaincu, Jorge Ignacio Villalobos, donc affronter un combattant qui ne connaît pas la défaite, à domicile, n’est pas quelque chose de nouveau pour le combattant originaire de Ciudad Nezahualcóyotl, qui aussi, par le fait En vivant et en s’entraînant en hauteur, il grimpera sur le ring avec l’avantage en condition, résistance et facteur de récupération.

Le frère d’Axel Hafit (6-0-0, 1KO) aura un duel de 4 rounds Super coq contre Jesús “Marrito” García (1-3-0, 1KO) de Tabasco. Dans son combat le plus récent, il en avril dernier, Hafit a réalisé le premier KO de sa carrière après avoir commencé sa carrière avec cinq victoires par décision, et maintenant il affrontera “Marrito” García, un combattant qui a donné des guerres et va généralement la distance, cependant sa seule victoire était par KO dans le premier ronde, donc le “Loup” doit monter sur le ring avec toutes les précautions.

Dans la suite du spectacle, Francisco “Pulga” Araujo (5-0-0, 4 ko’s) affronte Emanuel “Bachas” Ucan (2-1-0) à 6 tours en poids mouche léger : Zaid “Colorado” Rejón (7 -0-0, 5 ko’s) affrontera Manuel « Zurko » Pérez (2-4-0, 1 ko) en 6 manches au poids plume. Et Ángel Patron (2-0-0, 1 ko) contre Tadeo « Chamaco » Rejón (1-0-0) après 4 épisodes en poids plume. La fonction de ce vendredi à Mérida, dans les locaux du Grupo Sipse, se déroulera à huis clos, suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Mérida Box.