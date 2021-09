Les Freshers sont de retour en demande

En Inde, l’employabilité est une préoccupation plus importante que l’emploi. (Déposer)

Le dernier rapport de TeamLease EdTech a révélé que 17% des employeurs sont désireux d’embaucher des nouveaux au S2-2021. TeamLease EdTech a déclaré que son « rapport sur les perspectives de carrière » plonge en profondeur dans le sentiment d’embauche des nouveaux arrivants pour la période de juillet à décembre 2021 dans 18 secteurs et 14 villes. « L’Inde est en tête du sentiment d’embauche des freshers ; alors que la moyenne mondiale oscille autour de 6%, en Inde, le sentiment est beaucoup plus fort à 17% », note le rapport.

Les secteurs qui ont pu résister à l’impact de la pandémie et ont connu un sentiment d’embauche plus fort sont les technologies de l’information (31 %), les télécommunications (25 %) et les start-ups technologiques (25 %). Les autres secteurs qui se sont bien comportés en termes d’embauche de personnel de première année sont les soins de santé et les produits pharmaceutiques (23 %), la logistique (23 %) et la fabrication (21 %).

Du point de vue de l’emplacement, les principales villes pour l’embauche de freshers sont Bangalore (43 %), Mumbai (31 %), Delhi (27 %), Chennai (23 %) et Pune (21 %).

Shantanu Rooj, fondateur et PDG de TeamLease Edtech, a déclaré : « Il est bon de voir le dynamisme du sentiment d’embauche des freshers malgré la pandémie. Au cours de la période de février à avril, près de 15 % des employeurs souhaitaient embaucher des étudiants de première année; le sentiment semble non seulement intact, mais s’est encore renforcé au cours du semestre en cours. Près de 17% des employeurs sont enclins à embaucher des freshers.

Il a ajouté que même si le sentiment d’embauche s’améliore, « nous devons être conscients de l’employabilité des étudiants de première année. Les employeurs sont plus enclins à embaucher des candidats possédant des compétences spécialisées et il est donc crucial que les étudiants de première année soient suffisamment équipés. C’est ici qu’intervient le rôle des EES (établissements d’enseignement supérieur). Les EES doivent structurer leurs programmes conformément aux exigences de l’industrie en matière de postes afin de garantir l’employabilité des candidats.

En Inde, l’employabilité est une préoccupation plus importante que l’emploi. D’une part, les établissements d’enseignement supérieur doivent envisager un écosystème d’apprentissage mixte : ils doivent explorer un modèle d’apprentissage dans lequel il existe une convergence d’apprentissage hors site et sur site ainsi qu’une formation dans l’industrie qui dotent les candidats des compétences appropriées. D’un autre côté, les employeurs doivent revoir leur stratégie d’embauche et de formation pour les nouveaux diplômés. Neeti Sharma, présidente et cofondatrice de TeamLease EdTech, a ajouté que de plus en plus d’employeurs utilisent désormais la location-formation-déploiement (HTD) pour intégrer et former les nouveaux arrivants. « Cela leur permet de créer une main-d’œuvre plus forte pour l’avenir. Une plus grande acceptation du HTD et des modèles similaires permettra à nos jeunes de profiter des opportunités croissantes », a déclaré Sharma.

En outre, selon les conclusions du rapport, certains des rôles clés dans les secteurs pour lesquels l’embauche de freshers a été élevée sont les assistants de santé, les stagiaires/associés des ventes, les développeurs complets et les spécialistes du télémarketing et du marketing numérique.

