Les frontières internationales le long du NE nécessitent une conversion en atouts majeurs : Amitabh Kant

Le besoin était d’identifier ces actifs qui peuvent être monétisés et d’éliminer les risques différentiels pour la même catégorie d’actifs dans différents États afin d’harmoniser le partenariat public-privé dans un seul cadre.

Les longues frontières internationales le long des États du nord-est (NE) ont nécessité une conversion en atouts majeurs pour améliorer l’accessibilité à l’ASEAN pour un commerce plus dynamique, a déclaré Amitabh Kant, PDG de Niti Aayog.

S’exprimant lors du sommet de la CII sur l’Inde de l’Est, Kant a déclaré que le NE peut croître beaucoup plus rapidement et prospérer avec Act East et la politique de promotion industrielle du NE fonctionnant dans cette direction. Les allocations au NE ont été multipliées par 3,5 depuis 2015-2016 pour la création d’infrastructures routières et sept fois en quatre ans pour la création d’infrastructures spéciales. Bien que la région ait une densité de routes élevée, les routes de surface par rapport à la longueur totale des routes sont en bas, a déclaré Kant.

NE, à l’heure actuelle, dispose d’un réseau ferroviaire de 590 km, mais le gouvernement était sincère à propos de la création d’une liaison ferroviaire à travers divers États de la région. Cependant, la création d’une connectivité ferroviaire entre les États du nord-est et le Bangladesh était d’une importance primordiale pour exploiter le marché en croissance dans ce pays.

Le corridor Est-Ouest, de Silchar dans l’Assam à Porbandar dans le Gujarat, une partie des corridors Nord-Sud-Est-Ouest de 12,317 milliards de dollars, relierait le NE au reste de l’Inde et il était donc nécessaire de créer le NE comme une passerelle dynamique vers l’Asie du Sud-Est et du Sud, a déclaré Kant, ajoutant que la région aurait 18 aéroports et 150 routes aériennes d’ici 2024.

Alors qu’il était le principal conseiller économique du ministère des Finances, Sanjeev Sanyal a mis l’accent sur l’augmentation des dépenses d’investissement, le renforcement des infrastructures municipales et la monétisation d’au moins 50 % des routes et des voies ferrées du nord-est, a déclaré le président du Groupe de travail national sur la surveillance des infrastructures, Vinayak Chatterjee, le Centre propose un État 50 % de la valeur de l’actif si un État cède son PSU, 33 % de la valeur pour la monétisation d’un actif de l’État et 50 % si un État PSU va sur le marché des capitaux.

L’ambassadeur du Japon en Inde, Satoshi Suzuki, était d’avis que les autoroutes du Tripura, de l’Assam et du Mizoram devront être prolongées jusqu’aux frontières du Bangladesh et le Forum Act East s’efforçait de créer une connectivité entre l’Assam, le Meghalaya, le Bhoutan et le Bangladesh. Le Japon accorderait un prêt de 1,5 milliard de dollars pour des projets d’infrastructure dans le nord-est, en particulier pour les autoroutes résistantes aux catastrophes, a déclaré Suzuki.