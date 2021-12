Les fruits passionnants de la Girona Academy

24/12/2021 à 17h45 CET

Tatiana Perez

Santi Pou est arrivé à Gérone il y a sept ans. Aujourd’hui, il est directeur de la méthodologie de l’Académie et est intégré à l’équipe d’entraîneurs de l’équipe première. « Gérone aide les jeunes joueurs à se présenter, ce qui est important, mais c’est à cela que sert notre région. Nous les accompagnons dans leur croissance pour qu’ils brillent, mais ils ne font toujours rien. Il leur reste beaucoup de choses, ils essaient juste de se consolider. Il faut qu’ils ne se détendent pas, qu’ils aient de l’ambition et de la faim & rdquor;, assure-t-il.

La croissance du football de base a été exponentielle ces dernières années et le test est le début de la première équipe de joueurs tels que Arnau, Ureña, Artero ou Sala. « Avant de faire ses débuts dans l’équipe première, Arnau est allé à la boulangerie et personne ne l’a salué. Au lieu de cela, ils lui demandent maintenant comment le jeu s’est déroulé. Ils doivent savoir gérer ces situations. Il se passe beaucoup de choses et votre état d’esprit est testé pour voir si vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. S’ils ne s’installent pas, ils peuvent & rdquor;, dit Pou.

Une autre de ses signatures est Kébé. « J’ai toujours beaucoup aimé l’Afrique et j’ai longtemps travaillé comme éclaireur. Le premier jour où je l’ai vu, je l’avais déjà remarqué, il faisait un tour et j’ai demandé s’il jouerait le match amical parce que je voulais le voir. Ils ont dit non, alors j’ai insisté pour qu’ils le mettent. Mais, bien sûr, c’est un garçon du football de rue et a dû s’adapter à l’Europe. Il a parié sur nous et nous sur lui. Pour moi, Ibrahima est comme un fils & rdquor;, il est dit. Pou admet aussi que « voir des joueurs comme Ricard (Artero), par exemple, qui est sorti des jeunes quand je suis arrivé, dans l’équipe première, c’est très sympa & rdquor ;.