Les fruits secs qui, selon Harvard, pourraient vous faire vivre plus longtemps

23/11/2021 à 11:48 CET

Que les noix Ils sont très bons, donnent beaucoup d’énergie et se combinent dans de nombreux plats est quelque chose que nous savions déjà. Mais les propriétés qui l’associent au fait de pouvoir vivre plus longtemps sont un fait qui a été découvert récemment.

Les noix sont l’une des noix les plus populaires. On sait maintenant, après une étude menée par des chercheurs de Harvard, qu’une consommation plus élevée de noix, tant en quantité qu’en fréquence, elle peut être associée à un risque de décès plus faible et à une augmentation de l’espérance de vie.

« Ce que nous avons appris de cette étude, c’est que même quelques poignées de noix par semaine peut aider à promouvoir la longévité, en particulier chez ceux dont la qualité de l’alimentation n’est pas excellente. Ce sont des conseils pratiques qui peuvent être réalisables pour de nombreuses personnes cherchant à améliorer leur santé, ce qui est une priorité pour beaucoup », déclarent les chercheurs de l’étude.

L’étude a été publiée par la revue Nutrients et il a même été déclaré que la consommation de cinq portions ou plus de noix par semaine était associée à un risque de décès inférieur de 14 % (toutes causes confondues), à un risque inférieur de 25 % de mourir de maladies cardiovasculaires et une augmentation d’environ 1,3 an de l’espérance de vie.