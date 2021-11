Les frustrations de Maci Bookout avec son mari Taylor McKinney suscitent une grande réponse des fans

Au cours des derniers épisodes de Teen Mom OG, le mari de Maci Bookout, Taylor McKinney, s’est efforcé de la soutenir alors qu’elle combat à la fois le SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) et le SSPT résultant d’une fusillade dans une station-service qu’elle était sur les lieux. pour. Dans l’épisode de mardi soir, McKinney a demandé l’aide de l’une des amies de Bookout, Ashley, pour récupérer la fille du couple, Jayde, à l’école. Bookout a dit plus tard à son mari qu’elle était frustrée qu’il ait demandé à son amie de l’aider avant de lui demander d’abord. Mais, les fans ont contesté le fait qu’elle exprime ses frustrations et l’ont dit sur Twitter.

Au sommet de l’épisode, McKinney a appelé Ashley et lui a expliqué qu’il était submergé. En conséquence, il lui a demandé si elle serait en mesure d’aller chercher sa fille Jayde et celle de Bookout à l’école, ce qu’elle a volontiers accepté de faire. Quelques jours plus tard, Bookout a dit à McKinney qu’Ashley l’avait appelée pour lui dire qu’elle était venue chercher Jayde à l’école. Elle était frustrée qu’il ne lui ait pas parlé de la situation en premier et a dit qu’il serait tout aussi ennuyé si les rôles avaient été inversés. Bien que leur conversation ne se soit pas terminée sur une note positive, ils ont pu résoudre certains de leurs problèmes avec l’aide d’un thérapeute. Ils ont discuté avec une conseillère, le Dr Carol, pour remettre leur relation sur les rails et ont convenu de passer plus de temps en tête-à-tête ensemble.

Certains fans n’ont pas apprécié les frustrations de Bookout, car ils ont dit que McKinney faisait de son mieux pendant qu’elle se concentrait sur sa santé. Ils n’ont pas perdu de temps à utiliser les médias sociaux pour partager leurs opinions sur la question.

Ridicule

Maci est ridicule en ce moment. #TeenMomOG – Charlotte N (@charmies21) 17 novembre 2021

Certains téléspectateurs pensaient que Bookout réagissait de manière excessive dans cette situation. Comme ce fan l’a écrit, ils ont pensé que son comportement était « ridicule ».

C’est un compromis

Si Maci ne veut pas que son amie vienne chercher son enfant à l’école, alors elle devrait se lever et le faire elle-même. #TeenMomOG — j. mai (@copperboom63) 17 novembre 2021

Un autre téléspectateur a pensé qu’une solution simple au problème aurait été que Bookout vienne chercher sa fille à l’école. Cependant, elle n’a pas pu le faire à ce moment-là.

Confus

Pour que l’amie de maci vienne chercher Jayde à l’école, elle devait être sur sa liste de ramassage, n’est-ce pas ? Alors elle lui faisait suffisamment confiance pour la mettre là-bas. Je ne sais pas quel était le problème. #TeenMomOG – nikki c. (@FitNik85) 17 novembre 2021

Certains fans ont été déconcertés par toute la situation. Ils pensaient que l’amie de Bookout aurait été autorisée à venir chercher sa fille. Donc, ils ne sont « pas sûrs de quel était le problème ».

Pesée

#TeenMomOG Maci devrait être reconnaissant. Il y a beaucoup de pères dans des foyers qui ne font que fournir financièrement. Et tout repose sur la maman même lorsqu’elle a aussi un travail à l’extérieur de la maison. – TONYA💋 (@Tonya_817) 17 novembre 2021

Ce fan a partagé que Bookout « devrait être reconnaissant » de l’aide de McKinney. Il s’est considérablement engagé ces derniers temps afin de subvenir aux besoins de sa femme et de leurs enfants.

Quoi?

Sooo Maci, quel était l’intérêt de la conversation ? #TeenMomOG pic.twitter.com/OzD6Ezm7dT – ✌🏽DatsTee ✨ (@TarshaTee) 17 novembre 2021

« Maci rejette littéralement les sentiments de Taylor, en étant contrarié qu’il soit contrarié », a écrit un fan. « Personnellement, je ne vois pas quel est le problème avec le fait qu’il demande à quelqu’un de ramasser du jade. »

Essayer de comprendre

Fille Maci 🙄🙄#TeenMomOG pic.twitter.com/M6GKRLaFI1 – Lolalove❣️ (@NinaKaprisun) 17 novembre 2021

Ce fan l’a vu de leurs deux points de vue, comme ils l’ont écrit, « Maci et Taylor ont tous les deux des points. Taylor était génial de vouloir soulager Maci quand elle ne se sentait pas bien. Je suis d’accord avec Maci bc en tant que maman Les décisions concernant les enfants doivent être prises en compte par les deux parents (s’ils sont actifs). Personne n’a eu tort en soi. »

Ils l’obtiennent

Je comprends ce que Maci essayait de faire comprendre à Taylor, je serais en colère contre #TeenMomOG – cacahuète (@nikkiberlin15) 17 novembre 2021

Alors que beaucoup étaient frustrés par les actions de Bookout, d’autres étaient plus compréhensifs. Ils ont totalement compris d’où elle venait.

