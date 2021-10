Les Fugees retardent la tournée de la réunion jusqu’en 2022

Les Fugees ne sont pas tout à fait prêts à prendre la route.

Le groupe de hip-hop légendaire composé de Mme Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel a reporté sa tournée de retrouvailles à 2022. Dans un article publié sur leur compte Instagram officiel, le trio a annoncé son intention d’ajouter d’autres dates lorsque le trek débutera tôt. L’année prochaine.

« Les dates de notre prochaine tournée du 25e anniversaire des Fugees sont reportées au début de 2022 pour garantir les meilleures chances que toutes les villes de la tournée soient entièrement ouvertes afin que nous puissions jouer pour autant de fans que possible », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Avec tant d’enthousiasme autour de la tournée de retrouvailles, nous sommes également heureux d’annoncer que nous ajouterons plus de villes et de dates ! Tous les détails à venir avec quelques annonces SPÉCIALES ! »

La tournée internationale devait commencer le 2 novembre à Chicago et s’arrêter dans des villes comme Los Angeles, Atlanta, Miami, Paris et Londres avant de se diriger vers l’Afrique, avec les derniers concerts au Nigeria et au Ghana en décembre. Le spectacle de Chicago a été déplacé au 2 mars, tandis que le concert de LA aura désormais lieu le 27 mars. De nouvelles dates sont disponibles sur Ticketmaster.

Il s’agit de la première tournée mondiale des Fugees en 25 ans et des premiers spectacles en 15 ans pour célébrer l’anniversaire de leur album de 1996 The Score. En septembre, ils se sont réunis pour présenter un spectacle éphémère pour Global Citizen Live à New York.

« J’ai décidé d’honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique en créant une plate-forme pacifique où nous pourrions nous unir, interpréter la musique que nous aimions et donner l’exemple de la réconciliation au monde », a déclaré Mme Hill. , tandis que Wyclef a ajouté: « Je suis encore une fois reconnaissant que Dieu nous ait réunis. »