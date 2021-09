Les Fugees reviennent avec la tournée mondiale 2021 célébrant les 25 ans de The Score

Crédit photo : B+

Les Fugees se réunissent pour la première fois depuis quinze ans pour une tournée mondiale.

La tournée mondiale célébrera le 25e anniversaire de leur album acclamé par la critique, The Score. C’est la première fois que le trio se produit ensemble depuis plus de 15 ans. Les membres Lauryn Hill, Wyclef Jean et Pras Michel effectueront une tournée dans 12 villes à travers le monde.

« Les Fugees ont une histoire complexe mais percutante », explique Hill. “J’ai décidé d’honorer ce projet important, son anniversaire et les fans qui ont apprécié la musique en créant une plate-forme pacifique où nous pourrions nous unir, interpréter la musique que nous aimions et donner l’exemple de la réconciliation au monde”, poursuit-elle.

Wyclef Jean ajoute : « Alors que je fête mes 25 ans avec les Fugees, mon souvenir était que nous avions juré, dès la porte, que nous ne ferions pas que de la musique ; nous serions un mouvement. Nous serions une voix pour ceux qui ne sont pas entendus, et en ces temps difficiles, je suis encore une fois reconnaissant que Dieu nous ait réunis. »

Les Fugees se sont brièvement réunis en 2005 pour le single “Take It Easy”. Il n’y a aucune confirmation si la tournée de retrouvailles des Fugees se traduira par une nouvelle musique.

La première représentation à New York sera enregistrée et diffusée dans le cadre de Global Citizen Live. Les billets seront mis en vente au grand public à partir du vendredi 24 septembre à 10 h HNP.

Les dates de la tournée des Fugees

22 septembre – NYC @ TBA 2 novembre – Chicago, IL @ United Center7 novembre – Oakland, CA @ Oakland Arena12 novembre – Los Angeles, CA @ The Forum18 novembre – Atlanta, GA @ State Farm Arena21 novembre – Miami, FL @ FTX Arena26 novembre – Newark, NJ @ Prudential Center28 novembre – Washington DC @ Capital One Arena4 décembre – Paris, France @ La Defense Arena6 décembre – Londres, Royaume-Uni @ The O2TBA – Nigeria @ TBA18 décembre – Ghana @ TBA

The Score est sorti en 1996 et a remporté deux Grammy Awards aux Fugees. Ils ont été le premier groupe hip-hop à être nominé pour le prix de l’album de l’année. Les singles “Ready or Not” et “Killing Me Softly” se sont vendus à plus de 22 millions dans le monde. Seulement le deuxième album du groupe, c’était aussi leur dernier puisque chaque membre poursuivait sa carrière solo.