Les fuites complètes du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 révèlent tout sur les pliables de Samsung

Jusqu’à présent, nous n’avons pas manqué de fuites autour du Samsung Galaxy Z Fold 3 et du Samsung Galaxy Z Flip 3 – mais si vous en vouliez une autre énorme avant le dévoilement officiel le 11 août, vous avez de la chance.

WinFuture a les scoops, publiant des listes complètes de spécifications pour le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, ainsi que quelques rendus qui correspondent aux images divulguées que nous avons déjà vues publiées.

Bien qu’il n’y ait pas de vraies surprises dans ce nouveau lot d’informations, c’est le résumé le plus complet de tout ce qui est en train de faire surface à ce jour. Les pliables devraient être lancés aux côtés de la Galaxy Watch 4, de la Galaxy Watch 4 Classic et des Galaxy Buds 2.

Ces spécifications dans leur intégralité

Le Galaxy Z Fold 3 serait livré avec un écran principal de 7,6 pouces, 2208 x 1768 pixels, 120 Hz, avec un Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage à l’intérieur. Il existe également une caméra arrière à triple objectif 12MP + 12MP + 12MP.

La capacité de la batterie est répertoriée comme 4 400 mAh et nous avons apparemment une résistance à l’eau IPX8 ici aussi. Phantom Green, Phantom Black et Phantom Silver sont répertoriés comme couleurs, et le prix de départ est en baisse de 1 899 € (environ 2 235 $ / 1 610 £ / 3 035 AU $).

Quant au Galaxy Z Flip 3, les sources de WinFuture disent qu’il aura un écran principal de 6,7 pouces, 2640 x 1080 pixels, 120 Hz, et encore une fois alimenté par le Snapdragon 888. Il aura également 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Il y a apparemment une caméra arrière à double objectif 12MP + 12MP.

La capacité de la batterie est plus petite à 3 300 mAh, mais il y a la même résistance à l’eau IPX8, et vous pourrez l’obtenir en noir fantôme, crème ou lavande si ces fuites sont correctes. Le prix commencerait à 1 099 € (environ 1 290 $ / 930 £ / 1 755 AU $).

Analyse : une approche pliable à deux niveaux

Le Samsung Galaxy Z Flip. (Crédit image : Avenir)

Comme pour toute fuite, il convient de rappeler que ces spécifications ne sont en aucun cas encore officielles – bien que WinFuture soit l’une des sources les plus fiables, et que ces informations correspondent à ce que nous avons déjà entendu à propos de ces téléphones pliables.

Vous n’avez pas besoin d’être un analyste de l’industrie mobile pour voir comment Samsung positionne ces combinés, sur la base de ces spécifications : le Galaxy Z Fold 3 est le produit haut de gamme, ultra-phare pour ceux qui peuvent se le permettre. Selon les rumeurs, il prend également en charge le S Pen, soulignant sa place en tant que remplaçant du Galaxy Note 21 pour 2021.

Le Galaxy Z Flip 3 n’est guère bon marché – et il contient toujours un processeur Snapdragon 888 de premier plan – mais Samsung a clairement coupé quelques coins pour le rendre aussi abordable que possible et inciter davantage d’utilisateurs à opter pour un téléphone pliable pour leur prochain améliorer.