Les fuites d’accessoires Galaxy S22 Ultra confirment qu’il s’agit du nouveau Galaxy Note

Les fans de Galaxy Note n’étaient pas heureux cette année d’apprendre que Samsung avait abandonné le successeur de Note 21 qu’ils voulaient. Au lieu de cela, Samsung a apporté la prise en charge du S Pen à des téléphones comme le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3. En outre, la société a fait des pliables les stars de la seconde moitié de l’année. Mais fin septembre, nous avons appris que Samsung allait résoudre le problème de la note de la meilleure des manières. Le Galaxy S22 Ultra sera doté d’un design Note et d’un stylet intégré. Nous avons vu une pléthore de fuites depuis lors et elles brossent toutes le même tableau du Galaxy S22. Les preuves les plus récentes proviennent de fabricants d’accessoires qui semblent convaincus que le Galaxy S22 Ultra aura un design Note.

Les rumeurs de conception du Galaxy S22 Ultra

Ce ne sont pas seulement les rumeurs et les rendus du Galaxy S22 Ultra que nous avons vus pendant la majeure partie des derniers mois. Quelqu’un a pris une photo d’un prototype d’appareil S22 Ultra qui ressemble à un Galaxy Note.

Samsung dévoilerait la série Galaxy S22 à la mi-février. Plus nous nous rapprochons de l’événement de lancement, plus l’image devient claire. Samsung a sans aucun doute finalisé la conception de la série Galaxy S22. Et les trois modèles S22 ne seront pas identiques.

Le Galaxy S22 et le Galaxy 22 Plus seront dotés d’écrans plats et de coins arrondis. Le Galaxy S22 Ultra aura des bords d’écran arrondis et des coins plats. Nous avons déjà expliqué que le design du Galaxy Note de Samsung est une conséquence directe du S Pen. Et maintenant, les nouvelles fuites d’accessoires Galaxy S22 Ultra indiquent en outre que la conception divulguée est réelle.

Le stylet intégré prend beaucoup de place à l’intérieur du Note. De ce fait, il doit être positionné à gauche ou à droite, le plus près possible du bord. À son tour, cela signifie que le côté inférieur doit être plat près des coins. Ainsi, le côté supérieur obtient le même design plat.

Fuite d’image du Galaxy S22 Ultra sous tension. Source de l’image : Tech de la page d’accueil

Les accessoires du nouveau « Galaxy Note »

Le célèbre leaker Samsung Ice Universe a publié des images et une vidéo des nouveaux accessoires Galaxy S22 Ultra.

L’ensemble d’images ci-dessous présente un étui transparent Galaxy S22 Ultra qui nous raconte la même histoire de conception. Le téléphone présente des bords arrondis avec des côtés supérieurs et inférieurs plats. L’ouverture du stylet S Pen est également présente dans ces images.

pic.twitter.com/MD5vRR6hRy – Univers de glace (@UniverseIce) 29 novembre 2021

De plus, la fuite du boîtier nous donne le même design pour le module de caméra amélioré à l’arrière. Certaines des fuites récentes du Galaxy S22 Ultra ont indiqué que le téléphone aurait quatre caméras, comme le produit phare de l’année dernière. Mais Samsung n’utilisera pas de boîtier métallique pour les caméras. Au lieu de cela, chaque caméra percera le dos en verre.

Séparément, le leaker a publié une vidéo montrant d’autres accessoires Galaxy S22 Ultra qui confirment le grand design « Note » de l’Ultra.

Vidéo de test du film ultra protecteur S22, S22+, S22 pic.twitter.com/MJkv6LrD9S – Univers de glace (@UniverseIce) 27 novembre 2021

Le clip ci-dessus présente trois prétendus protecteurs d’écran Galaxy S22. L’accessoire le plus à gauche est un protecteur d’écran à bords carrés qui conviendrait au Galaxy S22 Ultra. Les deux autres ont des coins arrondis qui correspondent aux rumeurs de conception précédentes du Galaxy S22 et du Galaxy S22 Plus.

Comme pour toutes les fuites et les spoilers, il n’y a aucun moyen de confirmer de telles rumeurs. Mais étant donné les antécédents d’Ice et toutes les fuites précédentes du Galaxy S22, il est probable que les accessoires de ces nouvelles fuites brossent un tableau précis.