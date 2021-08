Les fuites de batterie de l’iPhone 13 pourraient être la meilleure raison de mettre à niveau

Sauf en cas d’événement catastrophique, rien n’empêche Apple de lancer l’iPhone 13 à temps cette année. Cela signifie un événement de lancement à la mi-septembre et une date de sortie fin septembre. Apple n’a pas averti les investisseurs que l’iPhone de nouvelle génération connaîtra des retards cette année, comme cela s’est produit en 2020. De plus, divers rapports de la chaîne d’approvisionnement d’Apple indiquent qu’Apple a commencé à se procurer des pièces clés bien avant la production. Pris ensemble, tous ces développements renforcent l’idée que le lancement de l’iPhone revient en septembre. Si vous cherchez déjà des raisons de mettre à niveau votre appareil vers la dernière génération d’iPhone, il y a quelque chose qui pourrait surpasser tout le reste. Ce sont les rumeurs sur la taille de la batterie de l’iPhone 13.

L’iPhone 13 ne sera pas une mise à niveau majeure par rapport au modèle de l’année dernière. Ce sera plus comme une génération « S ». Certaines rumeurs disent qu’Apple lancera la nouvelle série sous le nom d'”iPhone 12″ pour éviter les malchanceux 13. Selon les rumeurs et les schémas divulgués, les quatre combinés iPhone 13 auront presque les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. Ils auront la même hauteur et la même largeur, mais ils seront tous plus épais d’environ 0,2 mm.

Cela peut sembler peu, mais cette largeur supplémentaire pourrait permettre à Apple d’augmenter considérablement la capacité de la batterie sur les quatre iPhones. Il s’agit du volume supplémentaire que les millimètres supplémentaires achètent.

Taille de la batterie de l’iPhone 13 expliquée

Il y a aussi une bonne raison pour la mise à niveau de la taille de la batterie. L’iPhone 13 pourrait comporter un écran ProMotion 120 Hz plus énergivore. Cependant, les écrans que vous avez demandés n’arrivent que sur les modèles Pro. Même s’ils sont censés comporter la technologie de taux de rafraîchissement dynamique plus efficace d’Apple, ces écrans auront besoin de plus d’énergie que les panneaux à 60 Hz. C’est là qu’une plus grosse batterie sera utile.

Mais ce ne sont pas seulement les téléphones iPhone 13 Pro qui ont des batteries plus grosses, même s’ils seraient les seuls à arborer des écrans 120 Hz. Nous avons vu un tas de fuites de batterie de l’iPhone 13 cette année, toutes disant que les quatre combinés ont des batteries plus grosses.

Un nouveau rapport de ZDNet indique les mêmes capacités de batterie de l’iPhone 13 que celles que nous avons vues dans les rumeurs précédentes. On ne sait pas quelle est la source. Et nous ne pourrons pas confirmer les chiffres tant que quelqu’un ne déchire pas toutes ces versions de l’iPhone 13.

Le rapport indique que le nouveau Pro Max passe de 3 687 mAh à 4 352 mAh, ce qui est une mise à niveau massive. Le Pro passe de 2 815 mAh à 3 095 mAh. Le mini obtiendra également une bosse de batterie, de 2 227 mAh à 2 406 mAh. La taille de la batterie de l’iPhone 13 standard correspondra à celle de l’iPhone 13 Pro car ils auront la même taille. Mais l’iPhone 13 standard sera l’iPhone 2021 que la plupart des gens achèteront.

Voir les mêmes chiffres est certainement excitant. L’iPhone offre une autonomie de batterie décente, et les plus gros modèles devraient vous durer toute la journée. Même ainsi, il n’y a rien de mal à avoir envie de batteries plus grosses. C’est particulièrement compte tenu du fait qu’Apple ne prend pas en charge la charge rapide, similaire à celle d’Android.

Il y a plus que la capacité de la batterie

En plus d’augmenter la taille de la batterie pour offrir une meilleure autonomie, l’iPhone 13 pourrait recevoir une autre mise à niveau majeure que les fans fidèles tiennent déjà pour acquis. La puce A15 Bionic sera une puce de 5 nm tout comme l’A14. Mais il est censé apporter des gains de vitesse et d’efficacité. C’est ce que fait chaque nouvelle génération d’iPhone. La combinaison d’une plus grande taille de batterie avec une puce plus efficace se traduira par une meilleure autonomie de la batterie sur l’iPhone 13.

Enfin, il y a une chose à considérer pour tirer le meilleur parti d’une batterie plus grosse. C’est l’affichage 120Hz. C’est bien qu’Apple soit prêt à apporter ProMotion à l’iPhone, mais vous ne voudrez peut-être pas l’utiliser. Le réglage de l’écran à 60 Hz vous permettra d’économiser de l’énergie supplémentaire sur les modèles Pro. Cela suppose qu’Apple laissera les utilisateurs choisir comment afficher le contenu sur les versions de l’iPhone 13 Pro.

