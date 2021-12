Une querelle politique a éclaté à cause des informations faisant état de partis enfreignant les règles de Covid à Downing Street l’année dernière. L’ancien assistant de Boris Johnson a jeté plus de charbon dans le four, tweetant que «[our] l’accent doit être [on the] réelle fête dans l’appartement du Premier ministre le 13 novembre ».

Les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exprimé leur joie devant les rapports explosifs de M. Cummings.

Luckytwo2 l’a qualifié de « l’ennemi intérieur ».

Ils ont écrit: « Boris a bien et correctement cousu par Cummings. »

Davegroll a écrit: « Bravo Dominic, boJOKE DOIT PARTIR. »

yourp45willfollow a ajouté: « Oui, il a ses défauts, mais nous avons besoin de gens comme Cummings avec l’intelligence et la motivation nécessaires pour entrer parmi les » gouttes « et éliminer l’incompétence et nous aider à nous éloigner des rochers. »

Les lecteurs n’ont pas non plus oublié les travaux antérieurs de M. Cummings, le duc de Diddledee notant: « Nous devrions tous être éternellement reconnaissants à Dominic Cummings de nous avoir livré le Brexit. »

D’autres lecteurs ont souligné que M. Johnson ne devrait guère être surpris par les fuites de M. Cummings – ou, peut-être, qu’il a obtenu ce qu’il avait négocié.

BishopK a écrit : « Les mercenaires ne sont loyaux que tant qu’ils sont payés pour être loyaux. »

LIRE LA SUITE: Cummings fait allusion à de nouvelles revendications dévastatrices qui évincent Boris

« Et inviter des listes au-delà du numéro 10, vers d’autres départements… »

Répondant à cette affirmation, micman1000 a écrit : « Continuez alors… Nous voulons que Boris parte dès que possible.

Certaines des parties, mais pas toutes, qui auraient eu lieu en novembre et décembre de l’année dernière, doivent maintenant être examinées dans le cadre d’une enquête officielle.

M. Johnson a déclaré mercredi au Parlement qu’il avait été « assuré à plusieurs reprises depuis que ces allégations sont apparues qu’il n’y avait pas de parti et qu’aucune règle de Covid n’avait été enfreinte ».

Mais son propre directeur des communications, Jack Doyle, aurait assisté à une soirée à Downing Street le 18 décembre, selon la BBC.

Lors de l’événement, qui aurait duré jusqu’après minuit, M. Doyle aurait décerné des récompenses légères au milieu de jeux de société, de nourriture et de boissons.