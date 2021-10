Les fuites de Google Pixel 6 continuent de s’agrandir et de plus en plus de fonctionnalités, montrent Magic Eraser en action

Plus un aperçu de ces cas correspondants

Quand il pleut, ça se déverse. Avec autant de fuites de Pixel 6 au cours des dernières semaines, il est difficile de compter. Presque tout sur ces appareils a été détaillé, seuls leur prix et leur disponibilité confirmés restant un mystère. À quelques jours de l’événement de lancement officiel, des rendus haute résolution des Pixel 6 et 6 Pro dans leurs coloris officiels et leurs vidéos de lancement de produits ont été publiés en ligne.

Evan Blass a publié une photo des Pixel 6 et 6 Pro sur Twitter tard vendredi soir, contenant des photos de style de vie, des rendus détaillés et un aperçu de certains des étuis officiels de Google pour les deux téléphones. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de véritables surprises dans ces fuites, elles réaffirment une chose à propos de ces téléphones : cette barre de caméra a vraiment l’air choky.

Heureusement, ces étuis comportent une découpe pour s’adapter au dernier design de Google. Une arête entourant l’appareil photo devrait le protéger des rayures, bien qu’il puisse l’empêcher de reposer complètement à plat sur une table. Malheureusement pour ceux qui espèrent un retour au tissu après le lancement du Pixel 5a, vous n’avez pas de chance. Bien que ces étuis devraient offrir une protection suffisante contre les chocs et les chutes, ils sont encore une fois en plastique. Heureusement, ils sont disponibles dans un groupe de couleurs sélectionné pour correspondre au modèle que vous choisissez.

Ce n’est pas la seule fuite pour aujourd’hui, bien sûr. Deux nouvelles vidéos de produits de l’utilisateur de Twitter SnoopyTech nous donnent un premier aperçu de Magic Eraser et Live Translate en action, deux des principales fonctionnalités développées spécifiquement pour le Pixel 6. Une option « supprimer les distractions » dans Google Photos vous permet de toucher des objets et des personnes pour les supprimer, tandis que la fonction de traduction en direct traduira automatiquement les conversations, les messages, les images, etc., même sans connexion Internet active.

À ce stade, cet événement du 19 octobre commence à ressembler plus à une formalité qu’à autre chose. Pourtant, nous avons hâte de savoir quand le dernier appareil de Google pourrait enfin tomber entre nos mains.

Le nouveau Pixel Stand fuit encore une fois, détaillant les modes de charge et le processus de configuration

Trois modes de charge au choix !

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (27 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey