Les fuites de No Way Home confirment certains des gros spoilers du film

C’est finalement arrivé. Le film Marvel-Sony que tous les fans de MCU veulent voir a eu sa grande première sur le tapis rouge. En tant que tel, nous avons déjà notre critique sans spoiler Spider-Man: No Way Home pour vous. C’est ce que vous devriez lire avant les débuts en salles du film cette semaine si vous n’aimez pas les fuites et les spoilers. Mais si vous aimez vraiment connaître les détails de l’intrigue à l’avance et si vous connaissez déjà toutes les fuites de Spider-Man: No Way Home, alors vous allez vous régaler. Nous avons quelques développements passionnants de dernière minute sur No Way Home, qui confirment encore certains des gros spoilers.

Étant donné que nous ne sommes qu’à quelques jours de la première en salle de No Way Home, nous vous prévenons à nouveau que d’énormes spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Non sérieusement; les fuites de Spider-Man: No Way Home qui suivent sont si massives qu’elles peuvent potentiellement gâcher l’expérience cinématographique des cinéphiles qui ne veulent pas être gâtés. Comme dernier avertissement, nous vous montrerons ce clip hilarant de Sony avec Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon demander aux fans de Spider-Man de ne pas gâcher le film.

PAS DE SPOILERS. Ne soyez pas cette personne. Si vous voulez être encore plus en sécurité, arrêtez de lire les commentaires, coupez le son des mots-clés et évitez les réseaux sociaux dès aujourd’hui ! Regardez #SpiderManNoWayHome pour découvrir ce qui se passe pour vous-même lorsque le film sort en salles jeudi ! pic.twitter.com/6ZXTob7wSr – Sony Pictures (@SonyPictures) 13 décembre 2021

La fuite complète de l’intrigue Spider-Man: No Way Home

Il y a quelques jours, nous avons vu une prétendue fuite de l’intrigue complète de Spider-Man: No Way Home provenant de Chine qui exposait presque toute l’intrigue du film. Nous avons expliqué à l’époque que No Way Home sera le premier film MCU à être lancé en Chine cette année. Il est logique que certaines personnes dans le pays aient vu le film bien à l’avance.

De plus, certains des détails de la grande fuite de l’intrigue No Way Home semblaient authentiques. Ils étaient conformes à d’autres scoops d’initiés bien connus de Marvel.

L’un de ces scoopers est un compte Twitter qui s’appelle @ViewerAnon. Ils ont déclaré que la fuite chinoise était exacte avant la première du tapis rouge et les projections de presse.

Ca m’a l’air réel ! La seule chose qui ne correspond pas à ce que j’avais entendu est qu’Andrew ne mentionne pas Gwen, mais cela aurait toujours pu être supprimé pour une raison quelconque. Il y a aussi des trucs ici que je n’avais pas entendus mais ça me semble légitime. – ViewerAnon (@ViewerAnon) 12 décembre 2021

La personne a également déclaré que la première bande-annonce de Doctor Strange 2 serait diffusée après les crédits No Way Home (plus de détails ci-dessous).

Dans une remarque ultérieure, ViewerAnon a déclaré que la fuite de Chinese No Way Home s’était trompée sur Spider-Man d’Andrew Garfield. « Andrew parle absolument de la mort de Gwen, et la récompense qui en a résulté a suscité la plus grande réaction de ma foule », a déclaré le responsable des fuites.

Une chose que la fuite chinoise s’est mal passée (couvrez-vous les yeux car il s’agit d’une ALERTE SPOILER): Andrew parle absolument de la mort de Gwen, et le résultat a suscité la plus grande réaction de ma foule. – ViewerAnon (@ViewerAnon) 14 décembre 2021

La grande aide de Ned à Spider-Man

Avant même que la fuite chinoise ne fasse surface, nous avons appris que Ned (Jacob Batalon) jouerait un rôle crucial dans No Way Home. Ce serait lui qui convoquerait en quelque sorte Andrew Garfield et Tobey Maguire Spider-Man pour aider Peter Parker de Tom Holland.

La façon dont Ned le fait est d’utiliser un anneau de fronde qu’ils ont pris du docteur Strange (Benedict Cumberbatch). C’est ce que ces fuites ont dit, ce qui est autre chose. Nous vous avons déjà rappelé à quel point Strange a eu du mal à conjurer un portail pendant qu’il s’entraînait. Il est surprenant d’entendre que Ned le fait sans aucune formation.

Source de l’image: SonyPeter Parker, Ned et MJ dans Spider-Man: No Way Home trailer 2.

Nous avons supposé que le film expliquerait tout, et nous n’avons pas eu à attendre plus longtemps. Sony et Marvel ont sorti une autre scène complète du film pendant Jimmy Kimmel Live lundi.

Nous voyons Ned s’émerveiller devant le Sanctum Sanctorum et discuter brièvement de magie avec le docteur Strange. À ce moment-là, Ned dit que sa grand-mère lui a dit qu’ils avaient de la magie dans leur famille. « Et parfois, j’ai ces picotements dans les mains », poursuit Ned juste au moment où Strange l’interrompt. « Vous devriez parler à votre médecin », dit l’étrange agacé avant de passer à un autre sujet.

Alors voilà; Ned pourrait être un sorcier dans le MCU ?

En parlant de Strange et de ses interactions avec Spider-Man, Sony et Marvel viennent de sortir une autre scène complète qui nous montre comment commence le combat Strange contre Peter Parker :

The Spider-Man: No Way Home fuites de scènes post-crédits

Si vous aimez le MCU et l’univers Spider-Man (SSU) de Sony, vous vous attendez probablement à voir Venom (Tom Hardy) dans Spider-Man: No Way Home. C’est parce que Sony a fait apparaître Peter Parker de Tom Holland dans la balise post-crédits de Venom 2. Et cette scène de générique a amené Eddie Brock (Tom Hardy) au MCU. On s’attend à ce que Hardy fasse une apparition dans No Way Home via la scène post-générique du film.

Plusieurs fuites ont indiqué que c’est le seul endroit où nous verrons Venom. Et il s’avère que quelqu’un a fait passer de l’audio de la scène Venom dans Spider-Man: No Way Home.

Cette fuite de dernière minute de Spider-Man: No Way Home circule déjà sur les réseaux sociaux. Il présente la conversation complète entre Venom et Eddie Brock sur les différents super-héros du MCU, dont Iron Man, Hulk et Thanos. Et puis, tout à la fin, c’est le moment qu’on meurt d’envie de voir. Une partie du symbiote restera dans le MCU, où il rencontrera inévitablement Peter Parker de Tom Holland. Nous ne faisons que spéculer sur cette dernière partie, car l’audio n’est pas génial. Mais la réaction du public indique que quelque chose se passe juste à la fin.

Enfin, l’enregistrement audio de la deuxième scène post-crédits de No Way Home gâche la première bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Encore une fois, il s’agit d’une autre fuite de Spider-Man qui est apparue il y a quelques jours.