Les fuites de No Way Home que les fans de Marvel doivent voir

Spider-Man Day est venu et est passé sans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home que nous attendions tous. C’est le quatrième film MCU à sortir cette année. Avec un peu plus de quatre mois avant le 17 décembre, le film est le seul film MCU 2021 sans aucune bande-annonce ni teaser. Après Loki, on a compris pourquoi Marvel ne pouvait pas sortir un trailer de No Way Home. L’émission télévisée devait raconter une histoire multivers particulière qui nous préparerait à Spider-Man 3. Ensuite, il y a aussi le fait que Sony et Marvel veulent vraiment empêcher que le plus grand secret du film ne soit gâché. Cependant, le chat est sorti du sac depuis des mois. Peu importe à quel point vous essayez d’éviter ce spoiler, vous avez probablement appris que toutes les variantes de Spider-Man de Sony du passé apparaîtront dans ce film aux côtés de leurs méchants correspondants.

Mais bien qu’il n’y ait pas de bande-annonce pour célébrer le Spider-Man Day, nous avons vu pas moins de trois énormes fuites No Way Home au cours des derniers jours. Deux d’entre eux confirment les spoilers No Way Home les plus importants, tandis que le troisième offre une tournure déroutante avant Spider-Man 3. Remarquez, les spoilers suivent ci-dessous.

“Spider-Man 3” est un film multivers

Les jouets basés sur le MCU ne reflètent pas toujours l’intrigue des films auxquels ils sont liés. C’est ce que nous avons appris au fil des ans, en examinant diverses fuites de jouets qui ont précédé les lancements de films. Mais les jouets sont toujours vaguement basés sur les films, donc ce n’est pas comme s’ils avaient tout à fait tort.

La fuite de jouets la plus récente est tombée en ligne au cours du week-end, Reddit la récupérant presque immédiatement. La description confirme apparemment le multivers et la prochaine gamme de méchants Sinister Six de Spider-Man :

Spider-Man: No Way Home Figurines d’action de 6 pouces Vague 1 Ensemble de 4: Plongez dans la terreur avec les figurines d’action de 6 pouces Spider-Man: No Way Home ! Avec beaucoup d’articulation et des conséquences potentiellement multiversales, chaque personnage s’inspire du film – et potentiellement d’autres films aussi ! La mallette comprend 8 slingers Web emballés individuellement et des personnages sinistres.

La seule façon d’avoir le Sinister Six dans le MCU et le SPUMC de Sony est de prendre les méchants des vieux films de Spider-Man et de les déposer dans No Way Home. Et si Spider-Man 3 est un film aux conséquences multiversales, alors vous devez y avoir différentes versions de Peter Parker.

Doctor Strange apparaît dans No Way Home

Nous savions depuis longtemps que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) apparaîtrait dans No Way Home. Il reprendra le rôle de mentor après Iron Man (Robert Downey Jr.) et Happy (Jon Favreau), et guidera Peter Parker de Tom Holland. Mais si vous aviez besoin de plus de preuves que cet assistant particulier apparaîtra dans Spider-Man 3, les photos suivantes devraient suffire :

Les images sont apparues sur Twitter pendant le Spider-Man Day, comme on le voit ci-dessus. Nous regardons apparemment Tom Holland rencontrer le docteur Strange. Les acteurs sont trop loin pour en être sûr. Nous ne pouvons pas confirmer qu’il s’agit bien de Peter Parker. Mais le costume de Strange implique une cape rouge particulière qui ne trompe pas.

Quant à ce camion FEAST en arrière-plan, nous l’avons vu depuis janvier, donc nous ne sommes certainement pas surpris.

Et si Tom Holland n’était pas dans Et si… ?

J’ai expliqué il y a quelques jours pourquoi Et si… ? est l’émission Marvel la plus excitante à regarder maintenant que nous savons comment se termine Loki.

Avant Loki, et si… ? était une idée excitante pour un spectacle Marvel. Et qu’est-ce qui se passerait si…? raconterait des histoires alternatives mettant en vedette nos Avengers bien-aimés. Ce serait une excellente excuse pour que certains des Avengers morts ou retraités reviennent au MCU. Mais si…? ne serait pas pertinent pour l’histoire globale du MCU.

Mais après Loki, et si… ? pourrait avoir un sens beaucoup plus profond. Cela pourrait nous montrer des variantes des Avengers de différentes réalités. Et c’est assez excitant, car cela lie le spectacle directement à tout le reste du MCU.

Comment tout cela se connecte-t-il à Spider-Man 3? Un nouveau Et si… ? fuite nous dit que plus de 50 membres de la distribution MCU reprendront leurs rôles pour la prochaine émission de télévision. C’est une excellente nouvelle pour les fans de Marvel. Mais, comme le montre l’image ci-dessous, Tom Holland ne figure pas parmi les acteurs de la série.

Pourtant, nous savons des différents Et si…? fuites si loin qu’il y aura au moins un épisode de Spider-Man dans la série. Nous allons avoir un Zombie Hunter Spider-Man, mais ce ne sera pas Holland qui fera la voix off.

Cela ne veut peut-être rien dire. Holland était peut-être trop occupé avec Spider-Man 3. Mais là encore, tout ce que fait Marvel est calculé. Peut-être qu’il y a une raison plus importante pour laquelle nous n’avons pas Holland jouant cette version de Spider-Man. Nous ne savons pas si Sony a eu son mot à dire, nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera ensuite.

Comment cette nouvelle variante de Spider-Man est-elle liée à No Way Home ? C’est précisément la question à laquelle nous voulons une réponse. Spider-Man 3 sera un énorme film multivers. Alors, qui exprimera cette version animée de Spider-Man si ce n’est Hollande ?

Et qu’est-ce qui se passerait si…? premières sur Disney + le 11 août.

