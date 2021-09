Les fuites de No Way Home sont fausses

En supposant que Marvel et Sony ne retardent pas la sortie, Spider-Man: No Way Home deviendra le plus grand film MCU Phase 4 de l’année. Le fait que la première d’Eternals le 5 novembre en salles uniquement ait été reconfirmée est un bon signe pour No Way Home. Quelle que soit la date de sa sortie, le prochain film de Spider-Man écrasera probablement tous les records pandémiques au box-office. La raison pour laquelle le film est si attendu est que les fans connaissent déjà son plus grand secret. Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles de Spider-Man pour No Way Home, qui sera une histoire multivers.

Nous avons vu de nombreuses fuites qui nous ont offert de nombreuses confirmations que les deux anciens acteurs de Spider-Man seront de retour pour No Way Home. Le meilleur type de preuve est venu ces dernières semaines lorsque Sony a continué à confirmer image après image après image montrant les deux acteurs portant des costumes Spidey. Cela a finalement abouti à une fuite vidéo massive montrant Garfield en tant que Spider-Man. Le clip est directement lié aux fuites d’images qui l’ont précédé. Et regarder Garfield dans des interviews essayant de nier son implication dans No Way Home est absolument hilarant.

Un bref historique des fuites de Garfield Spider-Man 3

Une énorme bombe est tombée jeudi, alors qu’un leaker publiait en ligne de prétendues images de No Way Home. Dans ce document, nous avons vu Andrew Garfield portant son costume Spider-Man parler à quelqu’un d’autre. Cette personne, nous le savons grâce aux fuites de photos, est Tobey Maguire. Il porte également son costume Spider-Man de ses films.

Sony n’a jamais retiré ces clips de haute qualité, ce qui est assez déroutant compte tenu de ce qui s’est passé les semaines précédentes. Comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises, Sony a supprimé trois images No Way Home des réseaux sociaux, bien qu’elles soient toujours là si vous savez où chercher.

La première image à tomber était une photo floue de Maguire et Garfield au sommet d’un échafaudage contre des écrans bleus. Ensuite, nous avons eu une image différente montrant le même décor de film mais sans acteurs – la structure et le fond bleu étaient toujours là. Ensuite, nous avons eu un gros plan de Garfield – nous savons maintenant que l’image provient de la scène qui a fui la semaine dernière.

Sony a d’abord supprimé l’image qui montrait le visage de Garfield. Il a ensuite protégé la photo de l’ensemble No Way Home sans aucune variante de Spider-Man. Enfin, il a supprimé l’image Maguire et Garfield.

Interview de Garfield’s No Way Home sur la fuite de photos avec Jimmy Fallon

Cela nous amène à l’apparition hilarante de Garfield dans The Tonight Show. L’acteur était là pour promouvoir l’un de ses prochains films, The Eyes of Tammy Faye. Mais la meilleure partie de toute l’interview survient lorsque Fallon interroge Garfield sur la photo de No Way Home divulguée avec lui et Maguire.

À partir du moment où Fallon formule la question, Garfield se met à rire, réalisant qu’il devra essayer de nier une fois de plus son rôle de No Way Home.

L’acteur dit qu’il n’est “pas sûr de cette image”, ce à quoi Fallon dit qu’ils – lui et le public – savent exactement ce qui se passe. Est-ce que Garfield sait ce qui se passe ?

“Ce que je vous dis, c’est que vous allez être dans le nouveau Spider-Man: No Way Home”, poursuit Fallon alors que les deux éclatent de rire. “Toutes nos félicitations!”

“Attends quoi?” Garfield crie. « Je n’avais aucune idée… » commence-t-il à répondre alors qu’il a du mal à trouver ses mots. Mais Fallon le sauve, lui demandant s’il a vu la photo.

La tristement célèbre photo de Maguire-Garfield

Garfield dit alors qu’il peut nous dire si la photo est réelle si Fallon peut lui montrer la photo. Mais c’est à ce moment-là que l’hôte admet que l’image a disparu, car elle a été effacée d’Internet.

C’était la première photo de tobey et Andrew que j’ai téléchargée il y a un mois pic.twitter.com/qPQOZrPbnC – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 13 septembre 2021

Il n’a pas vraiment disparu, car le leaker qui l’a mis en place l’a initialement rajouté sur Twitter depuis que Sony l’a retiré, comme on le voit ci-dessus. Mais dès que Fallon tente de décrire la photo, Garfield intervient. “J’en ai entendu parler, et je l’ai vu, et c’est un Photoshop”, dit-il, ajoutant qu’il “essaye de gérer les attentes”.

Vous pouvez regarder Garfield lutter pour répondre aux questions de Fallon’s No Way Home ci-dessous: