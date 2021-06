Les fuites de Windows 11 révèlent un nouveau design, une nouvelle barre des tâches et un nouveau menu Démarrer – .

Microsoft a laissé des indices subtils dans les semaines qui ont précédé son événement du 24 juin, mais la grande surprise a peut-être déjà été gâchée. Mardi, de prétendues captures d’écran d’une version bêta de Windows 11 sont apparues sur le site chinois Baidu, offrant notre premier aperçu de la nouvelle interface utilisateur que Microsoft apporterait à son système d’exploitation populaire.

En quelques heures, la version a commencé à faire le tour et plusieurs publications avaient installé Windows 11 sur leurs ordinateurs pour le tester. La pratique de PCWorld était parmi les plus complètes – voici quelques-unes des révélations les plus intéressantes de leur rapport.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon PCWorld, l’installation de l’ISO sur une tablette Surface Pro 7+ a pris environ 20 minutes et a impliqué plusieurs redémarrages. Contrairement à une nouvelle installation de Windows 10, Cortana n’a pas commencé à crier à l’équipe pendant le processus d’installation pour lui demander ses préférences. Au contraire, le logiciel semblait s’appuyer sur ce qu’il savait déjà lorsque Windows 11 a terminé l’installation.

Une fois l’installation de Windows 11 terminée, il démarre directement sur l’écran d’accueil, avec un nouvel arrière-plan du bureau par défaut. Le changement le plus évident concerne la barre des tâches, où les icônes de l’application, ainsi que le bouton Démarrer, sont désormais centrés de la même manière qu’ils le seraient sur un appareil macOS ou Chrome OS. Le menu Démarrer a également été relooké, supprimant les Live Tiles et les remplaçant par une liste d’applications épinglées et recommandées.

L’un des nombreux changements que PCWorld a salués dans son aperçu pratique était la mise en œuvre des FancyZones de PowerToys dans chaque application fenêtrée. Si vous passez votre curseur sur l’icône « Maximiser » sur n’importe quelle application, vous verrez une fonctionnalité qui vous permettra d’aligner l’application dans une variété de configurations sur tout l’écran. Cela devrait faciliter l’organisation des applications sur votre écran.

Un autre changement notable est l’ajout de l’icône Widgets dans la barre des tâches. Le tiroir Widgets semble être une version renommée de la fonctionnalité Actualités et intérêts qui a frappé Windows 10 plus tôt cette année. Le tiroir Widgets se glisse depuis le côté gauche de l’écran et prend en charge la majeure partie de l’affichage, offrant des mises à jour sur la météo, les titres récents, les actions et les résultats sportifs.

Sur la base de ce rapport pratique et de plusieurs autres qui sont apparus depuis la fuite, Windows 11 est plus qu’un simple rafraîchissement de l’interface utilisateur, mais pas de beaucoup. Bien que la barre des tâches et le menu Démarrer aient été retravaillés, de nombreux autres menus ont la même apparence que dans Windows 10. Bien sûr, ce n’est pas la version finale de Windows 11, et PCWorld a rencontré de nombreux bogues qui seront probablement corrigé avant que la mise à jour ne soit rendue publique, mais quiconque s’attendait à ce que Microsoft révolutionne complètement son système d’exploitation de bureau pourrait vouloir tempérer ces attentes.

Si vous voulez voir la construction en action, voici une vidéo pratique de Windows Central :

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission