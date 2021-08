Les fuites d’images de Fortnite indiquent un style artistique différent et peut-être un mode RPG

Les dataminers de Fortnite sont toujours en train de déterrer des détails passionnants pour ceux qui ne se soucient pas des spoilers, et une découverte récente dans les fichiers du jeu a amené la communauté Fortnite à se demander si quelque chose de gros est en magasin. Étiqueté le « Saturn_Test » dans les fichiers PC du jeu, les dataminers ont fait surface ce qui pourrait être notre premier aperçu d’un nouveau mode de jeu dans Fortnite, y compris ce qui ressemble à un style artistique révisé pour le jeu caricatural. Il convient de garder à l’esprit que bien que les dataminers hyperactifs de Fortnite soient très fiables, le contenu découvert grâce à leurs efforts n’est jamais garanti d’être utilisé dans le jeu.

Reprises pour la première fois par iFireMonkey, deux images partielles, qui, lorsqu’elles sont réunies, forment une image presque complète, indiquent qu’Epic joue au moins avec une réimagination de ses skins de personnages toujours populaires. L’illustration “Saturn_Test” représente les favoris des fans tels que Jonesy, Cuddle Team Leader, Fishstick et Peely avec une taille plus petite, des épaules plus étroites, mais peut-être plus important encore, des classes de personnages.

Cuddle Team Leader semble être l’archer du groupe, Peely ressemble à une sorte de mage, Fishstick peut être le guerrier de l’équipe, tandis que Jonesy peut être le voyou. La statue massive derrière eux est également un atout inconnu, alors même si l’on peut penser qu’il ne s’agit que d’une fuite du contenu de la bataille royale à venir, les armes spéciales dans leurs mains suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un tout nouveau mode.

La suggestion d’un RPG autonome a fait le tour en partie à cause de la façon dont les classes de personnages apparentes correspondent au genre, et en partie à cause d’une fuite précédente des documents judiciaires Epic contre Apple. Ceux qui ont révélé qu’Epic travaille – ou du moins travaillait – sur une sorte de mode bac à sable en monde ouvert.

Il n’y a pas grand-chose à faire à part ça en ce moment, mais il semble qu’Epic espérait que cette image particulière se faufilerait par les dataminers. Peu de temps après sa découverte, il a été entièrement retiré du jeu. Test terminé, semble-t-il.

Le Saturn_Test LTM a été supprimé du point de terminaison principal de Fortnite. – iFireMonkey (@iFireMonkey) 10 août 2021

Des dataminers comme iFireMonkey et d’autres ont également indiqué que le correctif 17.40 de la semaine prochaine a été testé plus de 700 fois par Epic, ce qui est un nombre exorbitant et suggère qu’une mise à jour majeure du contenu est en cours. À titre de comparaison, le patch 17.30, qui comprenait le Rift Tour, a été testé environ 400 fois.

Le nombre élevé de tests pour le prochain patch peut être un indice qu’un événement final de la saison est en cours, ce qui conviendrait également à l’histoire, car les extraterrestres se sont révélés imparables ces derniers temps et le vaisseau mère continue de menacer une attaque. Nous ne sommes pas loin du début de la saison 8 de Fortnite, il va donc de soi que l’île sera bientôt l’hôte d’un autre événement majeur.

Bref, il y a beaucoup de choses dans l’air en ce moment. Que représentent ces nouvelles images ? S’il s’agit d’un nouveau mode ou d’un jeu autonome, quand peut-on s’y attendre ? Pourquoi le patch de la semaine prochaine est-il un tel focus chez Epic ? Est-ce que toutes ces choses sont liées ? Nous devrions obtenir des réponses dans les prochains jours, mais ne les attendez pas toutes si tôt.

Pour l’instant, contentez-vous de choses dont nous sommes sûrs, comme comment relever tous les défis de la semaine 10 et comment obtenir tous les artefacts extraterrestres de la semaine 10.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.