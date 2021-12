Les fuites d’images de la Samsung Galaxy Tab A8 ne laissent rien à l’imagination

Maintenant, allez-y et lancez-le, déjà

Samsung devrait annoncer bientôt un certain nombre d’appareils, et bien que nous soyons probablement les plus enthousiasmés par ses nouveaux téléphones, nous attendons également avec impatience de nouveaux développements sur le front des tablettes. En plus de certains modèles haut de gamme, nous attendons également la nouvelle Galaxy Tab A8 10.5, qui ressemblait à une alternative plus économique. Maintenant, avant le lancement officiel, nous recueillons de nouveaux détails sur l’ardoise, ainsi que des images marketing officielles.

Galerie d’images (2 images)

Nous avons déjà entendu dire qu’il s’agissait d’une tablette pour les amateurs de grand écran, avec l’écran LCD 1920 x 1200 10,5 pouces fonctionnant à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. C’est un peu plus grand que l’écran de 10,4 pouces de la Galaxy Tab A7. Les dernières images divulguées confirment que les lunettes sur ce grand écran seront agréablement symétriques (par WinFuture).

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Le haut de l’appareil semble comporter les boutons d’alimentation et de volume et un microphone, tandis que le bas abrite le connecteur d’extension. Les deux côtés présentent chacun deux grilles de haut-parleurs, ce qui correspond à la configuration à quatre haut-parleurs que nous attendons. En plus des haut-parleurs, le bord gauche contient un autre microphone, tandis que le côté droit abrite à la fois un port de chargement USB-C et une prise casque 3,5 mm. Pour la photographie, nous avons un appareil photo frontal de 5 MP en haut, tandis que le seul tireur arrière de 8 MP – sans flash, si vous vous le demandez – est rangé dans un coin à l’arrière de la tablette.

Galerie d’images (2 images)

Les informations sur les internes restent cohérentes avec les fuites précédentes. Au cœur de la tablette devrait se trouver un SoC Unisoc Tiger T618 octa-core – c’est une puce bas-médium, alors ne vous attendez pas à des performances révolutionnaires. Il y a également 4 Go de RAM et des options pour 32 Go, 64 Go ou 128 Go de stockage. L’A8 sera toujours alimenté par une batterie de 7040 mAh qui prend en charge une charge rapide jusqu’à 15 W, mais nous devrons attendre et voir si Samsung inclura un chargeur dans la boîte.

La Galaxy Tab A8 2021 devrait être lancée dans jusqu’à trois variantes de couleurs (gris, argent et or rose) et devrait coûter bien en dessous de 300 € en Europe ; ce rapport suggère environ 240 €, vraisemblablement pour le modèle WiFi uniquement avec 32 Go de stockage.

Voici comment Microsoft Teams a accidentellement interrompu les appels d’urgence 911 dans Android

Mishaal Rahman d’Esper nous guide à travers les étapes

Lire la suite

A propos de l’auteur

Haroun Adamu (21 articles publiés)



Haroun est devenu un passionné d’Android en 2014 et suit avidement l’industrie depuis lors. Actuellement étudiant en médecine, il sert également de rédacteur SEO pour les petites entreprises. Lorsque vous ne parcourez pas le net à la recherche des dernières nouvelles technologiques, vous le trouverez soit plongé dans ses manuels, soit en train de travailler sur Homeripped, son site Web de fitness.

Plus de Haroun Adamu