Les fuites du Galaxy S22 Ultra gâchent le nouveau design de Samsung et le stylet S intégré

Le passage de Samsung aux téléphones pliables a été l’un des scénarios les plus intéressants de l’industrie ces dernières années. Les gammes Galaxy Z Fold et Z Flip sont là pour rester. Mais pour consacrer les ressources nécessaires à ses téléphones pliables, Samsung a dû faire un sacrifice majeur. Samsung a dû abandonner la gamme Galaxy Note. Il n’y avait pas de Galaxy Note en 2021, et nous ne nous attendons pas non plus à en voir un en 2022. En tant que tel, l’attention s’est tournée vers les fuites du Galaxy S22 Ultra, car il pourrait remplacer de manière compétente le Note avec son écran surdimensionné et ses spécifications puissantes.

Les fuites du Galaxy S22 Ultra inondent Internet

Le mois dernier, un certain nombre de fuites du Galaxy S22 Ultra nous ont donné une idée de ce à quoi s’attendre du prochain téléphone phare de Samsung. Plus particulièrement, ces fuites suggéraient que Samsung inclurait un stylet S Pen intégré. L’inclusion du S Pen était la caractéristique principale du Galaxy Note, et bien que le Galaxy S21 Ultra prenne en charge le S Pen, il n’y avait pas d’emplacement physique pour le stylet.

Une nouvelle fuite semble corroborer certaines de ces rumeurs. La semaine dernière, le leaker David Kowalski (@xleaks7) s’est associé à CoverPigtou pour partager des photos et une vidéo d’un modèle factice Galaxy S22 Ultra. Les nouvelles images s’alignent presque parfaitement avec les rendus Digit et Steve Hemmerstoffer publiés le mois dernier. Le module de caméra arrière en forme de P fait une autre apparition, car Samsung prévoit apparemment de modifier à nouveau le design en 2022. CoverPigtou note que le S22 Ultra aura toujours un écran incurvé. Les boutons de volume et d’alimentation resteront également sur le côté droit.

En se déplaçant vers le bas du téléphone, la fuite affirme que le S22 Ultra aura une grille de haut-parleur, un port USB-C et, oui, un emplacement S Pen intégré. Si cela s’avère être le cas, le modèle Ultra aura pratiquement remplacé la ligne Note. Si ce modèle factice est précis, il y a certainement assez de place pour un emplacement S Pen sur le téléphone. Nous devrons voir si de futures fuites peuvent sauvegarder celle-ci.

Enfin, CoverPigtou s’attend à ce que Samsung lance le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra au début de 2022. Samsung a lancé la gamme Galaxy S21 en janvier de cette année, donc à moins qu’il n’y ait des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement, nous comptons sur un événement révélateur en janvier 2022.

Vous pouvez regarder une courte vidéo pour voir plus d’angles du modèle factice Galaxy S22 Ultra ci-dessous :