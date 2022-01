Les fuites du Galaxy S22 viennent de gâcher tous les secrets restants de Samsung

Plus tôt cette semaine, Samsung a dévoilé le Galaxy S21 FE au CES. Les rumeurs circulaient depuis des mois, mais maintenant le téléphone est enfin là, et vous pouvez en acheter un la semaine prochaine. Pendant ce temps, nous attendons toujours un mot officiel sur le Galaxy S22, mais les fuites continuent de couler. Tout, du design aux options de couleur en passant par le prix, a déjà fuité. Et cette semaine, nous obtenons notre meilleur aperçu des nouveaux téléphones grâce à une vidéo YouTube que le créateur a déjà retirée.

Les fuites du Galaxy S22 ne cessent de gâcher les surprises de Samsung

Mercredi, Unbox Therapy a partagé un « premier aperçu » de la gamme Galaxy S22 sur YouTube. La vidéo n’est plus disponible depuis jeudi matin, mais 9to5Google a une brève ventilation. De plus, quelques autres chaînes ont retéléchargé la vidéo, donc si vous êtes intéressé à la regarder, vous pouvez toujours la trouver.

Lewis Hilsenteger note qu’il prévoit de publier une autre vidéo dès que Samsung lancera le S22. En attendant, il a acquis ce qui semble être des unités factices des trois modèles. C’est notre meilleur aperçu à ce jour de ce que nous supposons être la conception finale du Galaxy S22, du Galaxy S22 Plus et du Galaxy S22 Ultra. Comme les fuites précédentes l’ont révélé, Samsung a radicalement changé ses conceptions.

Avant cette vidéo, la fuite S22 la plus notable était un tweet de Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) le mois dernier. Cette vidéo présentait également des unités factices des trois modèles Galaxy S22. La nouvelle vidéo d’Unbox Therapy est de bien meilleure qualité et inspecte les unités sous tous les angles possibles. Le Galaxy S22 Ultra est clairement la star du spectacle, et nous pouvons le voir à côté du Galaxy S21 Ultra.

Unités factices Galaxy S22 à côté d’un Galaxy S21 Ultra. Source de l’image : Unbox Therapy/YouTube

Les deux téléphones massifs ont à peu près la même taille, mais les conceptions sont complètement différentes. Le changement le plus notable est le nouveau réseau de caméras, ou plutôt son absence. Plutôt que de séparer les caméras arrière dans leur propre boîtier, elles font plutôt partie du panneau arrière du téléphone.

Au-delà de l’appareil photo, Samsung a quadrillé le haut et le bas du Galaxy S22 Ultra et a également inclus un emplacement pour le S Pen. Après tout, le S22 Ultra devrait remplacer le Galaxy Note de cette année.

Autres fuites récentes du Galaxy S22

Le même jour où Unbox Therapy a publié la vidéo, Zaryab Khan a partagé une fiche technique pour le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Ultra sur Twitter. Selon la fiche, le Galaxy S22 Ultra comportera un écran QHD+ de 6,8 pouces avec une résolution de 3080 x 1440, un processeur Exynos 2200, jusqu’à 512 Go de stockage, 8/12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh.

En ce qui concerne les appareils photo, Samsung a inclus un objectif ultra large de 12 MP, un objectif large de 108 MP, deux téléobjectifs de 10 MP et un objectif de 40 MP orienté vers l’avant.

Samsung semble également introduire quelque chose appelé « Super Clear Glass », qui devrait réduire la réflexion ou l’éblouissement sur les caméras arrière pour des prises de vue plus claires :

Enfin, on peut voir de l’autre côté de la fiche technique que le Galaxy S22 comportera un écran FHD+ de 6,1 pouces avec une résolution de 2340 x 1080. Il convient de noter que le Galaxy S21 comportait un écran de 6,2 pouces, donc Samsung pourrait réduire légèrement ses effectifs en 2022.