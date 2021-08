Les fuites du Pixel 5a révèlent un timing de lancement et une capacité de batterie impressionnante

Certes, le téléphone que nous sommes le plus heureux de voir Google révéler cette année est le Pixel 6. Des fuites récentes ont gâché la refonte radicale que Google apporte à son téléphone phare. Pour une fois, Google va réellement sortir un appareil qui a l’air à la fois unique et moderne. Mais avant cela, Google propose un autre téléphone plus abordable, le Pixel 5a. Et si les fuites sont exactes, nous pouvons nous attendre à voir le Pixel 5a en action avant la fin de cette semaine.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Dans une récente édition de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a affirmé que le Pixel 5a serait lancé en août. Compte tenu du lancement du Pixel 4a en août de l’année dernière, cela ne devrait pas surprendre autant. Maintenant, Android Police rapporte que Google confirmera l’existence du Pixel 5a le mardi 17 août. Google a annoncé le Pixel 4a avec un communiqué de presse l’année dernière, et nous pouvons probablement nous attendre à la même chose pour le Pixel 5a. Google sauvera les gros canons pour le Pixel 6.

Les fuites du Pixel 5a s’écoulent avant la révélation

La date d’annonce n’était qu’une partie du rapport de la police Android. Le site a également obtenu des photos de prétendus composants Pixel 5a qui sont actuellement expédiés aux détaillants :

Photo d’un panneau arrière d’un Pixel 5a qui fuit. Source de l’image : Police Android

Selon la source d’Android Police, des pièces pour le Pixel 5a de Google arrivent maintenant dans les magasins de réparation de téléphones. Sur la base des photos, le design du Pixel 5a sera similaire à celui du Pixel 4a. En fait, l’une des seules différences évidentes est le bouton d’alimentation nervuré. La source a également déclaré que le panneau arrière “se sent un peu plus caoutchouteux que le plastique dur du combiné de la génération précédente”, et a noté qu’il semble y avoir un espace pour une prise casque 3,5 mm.

Enfin, Android Police a également eu un aperçu de la batterie. À condition que cette fuite soit précise, le Pixel 5a aura une batterie de 4 680 mAh. Ce serait la plus grande batterie de tous les téléphones Pixel jamais créés.

Google devrait annoncer le Pixel 5a demain, le 17 août. D’autres rumeurs ont indiqué une date de sortie le 26 août et un prix de 450 $, mais Android Police n’a pas été en mesure de confirmer ces rumeurs spécifiques. Par conséquent, nous devrons attendre et voir demain. Quant aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, nous attendrons probablement jusqu’en octobre pour un dévoilement officiel, vous devrez donc être patient pour le produit phare.

