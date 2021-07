Les fuites du Samsung Galaxy Watch 4 Classic montrent que c’est la montre que vous recherchiez

Samsung a travaillé sur la nouvelle Galaxy Watch 4, comme on pense qu’elle s’appelle, et les rendus divulgués d’Android Headlines nous donnent un aperçu de l’un des modèles.

Outre la Galaxy Watch 4 Active, qui pourrait en fait être la Galaxy Watch 4 ordinaire, la société lance une Samsung Galaxy Watch 4 Classic plus conventionnelle. Les deux exécuteront la nouvelle expérience Wear basée sur One UI co-développée par Google, mais le modèle Classic serait destiné à un public plus large que le modèle Active axé sur le fitness.

Android Headlines rapporte que la Galaxy Watch 4 Classic sera disponible en trois tailles et trois couleurs. Une taille de 42 mm, une taille de 44 mm et une taille de 46 mm offriront de la variété aux clients qui pourraient être captivés par son design élégant et la présence d’une lunette tournante. En ce qui concerne les couleurs, la Watch 4 Classic sera disponible en blanc, gris et noir.

Samsung proposera cela dans les modèles en acier inoxydable et en aluminium. Pour la protection, la société les couvrira avec Gorilla Glass DX ou DX+ pour les modèles en acier ou en aluminium, respectivement. Il sera également classé 5ATM pour une utilisation dans la douche et la piscine, un peu comme le Samsung Galaxy Watch 3 et dispose de la certification MIL-STD-810G.

Samsung devrait annoncer les nouveaux modèles Galaxy Watch 4 lors d’un événement Unpacked en août, où ils seront les premiers à exécuter la nouvelle mise à jour Wear OS. Il est également prévu de lancer le Galaxy Z Flip 3 5G, le Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy S21 FE lors du même événement de lancement.

