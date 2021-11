Les fumeurs se préparent à un changement majeur avec une nouvelle interdiction des filtres à cigarettes | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ministres du gouvernement ont récemment annoncé leur intention d’éliminer progressivement un certain nombre d’articles jetables en plastique courants dans le but de protéger la planète. La liste des articles comprend des tasses à café à usage unique, des lingettes humides et des filtres à cigarettes.

En effet, un composant majeur des filtres est l’acétate de cellulose, un type de plastique.

Les fumeurs de cigarettes seront probablement confrontés à des prix plus élevés, car les fabricants de cigarettes seront obligés de remplacer la technologie existante.

On s’attend à ce que ces coûts soient répercutés sur les consommateurs.

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le gouvernement avait l’intention de « faire la guerre » contre la pollution plastique.

Il a qualifié les plastiques de « inutiles » et de « gaspillage ».

Le plastique des mégots de cigarettes jetés, ainsi que la nicotine toxique, les métaux lourds et autres produits chimiques toxiques qu’ils ont absorbés, se retrouvent dans les rivières et les décharges, ce qui représente un grave danger pour les plantes et la faune.

Parlant des changements, M. Eustice a déclaré : « Le plastique endommage notre environnement et détruit la faune.

« Il est temps que nous abandonnions une fois pour toutes notre culture du jetable.

En conséquence, les chercheurs ont déclaré que plus d’un million d’oiseaux et 100 000 mammifères marins et tortues meurent chaque année en avalant des déchets plastiques ou en s’y emmêlant.

Marcus Gover, directeur général de l’association caritative Wrap pour la réduction des déchets, s’est félicité de cette décision et a encouragé de nouvelles mesures, déclarant : « Nous avons maintenant besoin d’une réglementation à suivre et de veiller à ce que toutes les entreprises prennent des mesures pour éliminer le plastique problématique et inutile. »

Les changements surviennent alors que les ventes de cigarettes ont augmenté pour la première fois depuis des décennies l’année dernière.

La Federal Trade Commission, dans son rapport annuel sur les cigarettes, a déclaré que les fabricants ont vendu 203,7 milliards de cigarettes en 2020, contre 202,9 milliards en 2019, soit une augmentation de 0,4%.

Selon Bloomberg, l’augmentation pourrait s’être produite en raison du stockage de cigarettes par les gens pendant la pandémie, par crainte de pénuries.

Les entreprises de tabac sont parmi les parties qui devraient être invitées à donner leur avis lors d’une consultation sur la question.