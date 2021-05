Les fumeurs sont 50% plus vulnérables à l’infection grave à Covid-19 et à la mort

De nombreuses études ont également mis en évidence l’impact négatif de la consommation d’alcool pendant la pandémie. (Image représentative)

Dans une déclaration importante, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que les fumeurs avaient 50% plus de chances de développer un coronavirus sévère et éventuellement de mourir de la maladie. Le Directeur général de l’OMS, tel que rapporté par The Indian Express, a également déclaré que le meilleur que les fumeurs habituels puissent faire est d’arrêter de fumer pour réduire le risque de maladie et d’autres maladies mortelles causées par le tabac, notamment le cancer, les maladies cardiaques et les maladies respiratoires.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le monde, les experts ont souligné comment Covid-19 attaque directement les poumons des patients et ont exhorté les fumeurs réguliers à arrêter la pratique. De nombreuses études ont également mis en évidence l’impact négatif de la consommation d’alcool pendant la pandémie.

L’OMS, qui est le premier organisme multilatéral de santé au monde, mène également une campagne pour rendre le monde sans tabac intitulé «S’engager à arrêter de fumer». Dans une décision similaire, l’OMS a également permis à environ un milliard de fumeurs du monde entier d’accéder gratuitement à sa boîte à outils pour arrêter de fumer. Une campagne d’environ un an visait à aider les fumeurs qui ont pris des mesures pour se débarrasser de leur mauvaise habitude, mais qui ont besoin de plus de soutien pour réussir.

Le Défi pour arrêter de fumer lancé dans le cadre de la campagne envoie des notifications quotidiennes qui consistent en des astuces et autres conseils pendant une période allant jusqu’à six mois pour aider les gens à se débarrasser du tabagisme. Le Quit Challenge est accessible gratuitement sur une gamme de plateformes de médias sociaux et de portails de communication, notamment WhatsApp, Viber, Facebook Messenger et WeChat.

Selon les estimations, environ 39% des hommes et 9% des femmes dans le monde consomment du tabac, la part la plus élevée de la population consommatrice de tabac étant concentrée dans les pays européens, selon le rapport Indian Express. La campagne de l’OMS travaille actuellement avec un total de 29 pays qui se sont également engagés à respecter le plan d’action suggéré par l’organe faîtier qui comprend des campagnes de sensibilisation nationales, l’alignement des politiques gouvernementales, la formation des agents de santé, la participation des jeunes à la campagne, entre autres.

