Les fumeurs sont-ils plus à risque de contracter l’infection au Covid-19 ? Voici ce que dit l’expert

Une enquête a révélé un risque accru de tests positifs pour COVID 19 chez les utilisateurs de cigarettes électroniques.

Par le Dr Chandril Chugh,

Les infections à Covid entraînent des lésions pulmonaires. De nombreuses études suggèrent des lésions pulmonaires dues à l’inflammation et à l’accumulation de liquide dans les poumons. Le virus corona cible le tissu pulmonaire, entraînant une diminution de la compliance qui altère l’expansion et la respiration des poumons. Alors que de plus en plus de données affluent, nous constatons que les lésions pulmonaires sont lentes à se rétablir, bien qu’il soit trop tôt pour dire si les lésions sont permanentes.

Les patients présentant des tomodensitogrammes anormaux et des lésions du tissu pulmonaire semblent avoir des symptômes prolongés même après qu’ils soient devenus négatifs pour l’infection à Covid. Il y a essoufflement, toux et difficulté à effectuer les activités de la vie quotidienne. L’inflammation due à l’infection et la propre réponse immunitaire du corps entraînent des lésions pulmonaires qui entraînent une fibrose, ce qui est simple, c’est un poumon qui est raide et ne se dilate pas avec l’air. Les cliniciens ont remarqué que les patients atteints de comorbidités comme le diabète ou les maladies cardiaques ont tendance à avoir plus de lésions pulmonaires, probablement en raison d’une immunité réduite ou d’une faiblesse inhérente causée par les maladies elles-mêmes.

Les dommages pulmonaires causés par ce virus peuvent-ils être inversés de quelque manière que ce soit? Quelle est la probabilité qu’une personne infectée soit capable de récupérer et de retrouver sa fonction pulmonaire ?

Les traitements actuels sont efficaces pour réduire la quantité de dommages initiaux, réduire la gravité, visant à réduire la quantité de blessures qui se propagent et la durée. En fonction de la gravité de l’inflammation et des dommages respiratoires, ainsi que des comorbidités des patients, de la durée de la blessure et de la génétique, les patients peuvent constater une amélioration de leur fonction pulmonaire. Comme pour la pneumonie, avec le temps, la fonction pulmonaire des patients peut se rétablir. En examinant l’expérience antérieure avec les coronavirus du SRAS et du MERS, des études suivant des patients après avoir développé une fibrose pulmonaire ont montré que les lésions pulmonaires diminuaient principalement au cours de la première année après la guérison. En cas d’inflammation sévère, le défi réside dans le développement d’une fibrose pulmonaire. L’inflammation chronique a été considérée comme la principale cause de fibrose pulmonaire et peut entraîner des lésions épithéliales et l’activation des fibroblastes. Des études sont en cours pour tester des agents antifibrotiques.

Les fumeurs sont-ils plus à risque ?

Dans une récente enquête nationale transversale en ligne menée en mai 2020 auprès des personnes âgées de 13 à 24 ans, ils ont comparé les utilisateurs de cigarettes électroniques aux non-utilisateurs. Ils ont trouvé un risque accru de tests positifs pour COVID 19 chez les utilisateurs de cigarettes électroniques. Ceux qui utilisaient des cigarettes et des cigarettes électroniques étaient sept fois plus susceptibles, par rapport à ceux qui n’utilisaient que des cigarettes électroniques qui étaient cinq fois plus susceptibles que les non-utilisateurs. Dans la même étude, les personnes en surpoids ou en insuffisance pondérale couraient deux fois et demie plus de risque d’être testées positives pour COVID-19.

Le raisonnement est proposé comme secondaire à une exposition accrue à la nicotine et à d’autres produits chimiques pouvant causer des lésions pulmonaires; le toucher répété de ses mains à la bouche et au visage; et le partage d’appareils, qui est également populaire parmi les utilisateurs.

Cesser de fumer présente de nombreux avantages et il existe désormais une raison très convaincante d’arrêter de fumer. Les fumeurs, par rapport aux autres, courent un risque plus élevé de développer une COVID-19 sévère. Lorsque COVID-19 affecte de telles personnes, le processus de récupération peut être retardé ou elles sont susceptibles de développer des problèmes pulmonaires tels que des maladies réactives des voies respiratoires telles que la toux et l’essoufflement. Selon l’OMS, des millions de fumeurs ont été motivés à arrêter après avoir écouté à ces facteurs de risque.

(L’auteur est directeur du Dr Good Deed Patna. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Express en ligne.)

