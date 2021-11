Les funérailles de Colin Powell attirent les présidents Biden, Obama et Bush pour leur rendre hommage

Colin Powell reçoit un envoi poignant à la cathédrale nationale de Washington … avec d’anciens présidents et d’autres acteurs du pouvoir politique qui viennent lui rendre hommage.

Jusqu’à présent, nous avons vu Président Biden et anciens présidents Barack Obama et George W. Bush au service commémoratif … plus une paire d’anciens secrétaires d’État en Hillary Clinton et Riz Condoleezza, et ancien vice-président Dick Cheney.

Powell a eu une carrière militaire décorée avant de devenir secrétaire d’État en 2001 sous Prez Bush.

Comme vous pouvez le voir, toutes les personnes présentes portent un masque facial, et pas seulement, nous en sommes sûrs, car le Dr. Antoine Fauci y a-t-il.

Même des personnes extérieures à la politique et à l’armée honorent Powell – Temple de la renommée du baseball Cal Ripken Jr. y a-t-il.

Fait intéressant, l’ancien président Bill Clinton n’est pas au service. Très probablement parce qu’il était récemment hospitalisé pour une infection urinaire qui s’est propagée à sa circulation sanguine.

Comme nous l’avons signalé, Powell décédé le mois dernier de complications liées au COVID, même s’il était complètement vacciné. Il souffrait également de la maladie de Parkinson et d’un myélome multiple.